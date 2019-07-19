Home
Sancionada, com vetos, lei que define produção e venda de queijo artesanal

Segundo a norma, o queijo artesanal é aquele elaborado por métodos tradicionais

Agência Estado

Publicado em 19 de julho de 2019 às 12:49

 - Atualizado há 6 anos

Queijo sem registro de inspeção apreendido pelo Idaf Crédito: Divulgação/Idaf

O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que dispõe sobre a elaboração e a comercialização de queijos artesanais no País. O texto está no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (19), e foi publicado com vários vetos.

Segundo a norma, queijo artesanal é aquele elaborado por métodos tradicionais, com vinculação e valorização territorial, regional ou cultural, conforme protocolo de elaboração específico estabelecido para cada tipo e variedade, e com emprego de boas práticas agropecuárias e de fabricação.

O texto estabelece que "o queijeiro artesanal é responsável pela identidade, pela qualidade e pela segurança sanitária do queijo por ele produzido e deve cumprir os requisitos sanitários estabelecidos pelo poder público".

Além disso, a lei determina que a elaboração de queijos artesanais a partir de leite cru fica restrita a queijaria situada em estabelecimento rural certificado como livre de tuberculose e brucelose, de acordo com as normas do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT), ou controlado para brucelose e tuberculose por órgão estadual de defesa sanitária animal, no prazo de até 3 anos a partir da publicação desta dei, sem prejuízo das demais obrigações previstas em legislação específica.

