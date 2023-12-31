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Salário mínimo e concursos dominam buscas no Google sobre o ano de 2024

Brasil é o país da América do Sul com mais interesse de busca por 2024
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 dez 2023 às 12:06

Publicado em 31 de Dezembro de 2023 às 12:06

Falta pouco para o ano acabar e os brasileiros já estão procurando quais serão as tendências e os feriados para o ano de 2024.
Dados do Google Trends mostram que o Brasil é o país da América do Sul com mais interesse de busca por 2024 no mundo.
Salário mínimo no Brasil, notas de dinheiro
Busca pelo valor do salário mínimo para 2024 está em alta no Google Crédito: Divulgação
Salário mínimo, concursos, cor, previsões e metas são os termos mais buscados ao lado da consulta "... para 2024" no Brasil nos últimos 30 dias.
Quantos dias faltam para 2024?
O novo ano se inicia em 1º de janeiro.
Quando é o Carnaval 2024?
12 e 13 de fevereiro (segunda e terça).
Qual é o valor do salário mínimo para 2024?
O salário mínimo de 2024 será de R$ 1.412, segundo decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicado em edição extra do Diário Oficial da União de quarta-feira (27). O valor anterior era de R$ 1.320.
Quando abre o Sisu 2024?
As inscrições serão abertas em 22 de janeiro. Pela primeira vez, o processo seletivo acontecerá apenas no início do ano e não terá uma segunda edição em junho.
Quantos feriados vai ter em 2024?
Terá apenas seis feriados nacionais em dias úteis. Entre esses, dois caem em quartas-feiras, impedindo a emenda para viagens ou descansos prolongados.
Onde passar o Réveillon 2024?
Na Folha há duas séries especiais que podem ajudar nessa escolha. A primeira é a 100 lugares incríveis no Brasil com dicas das melhores praias, cachoeiras, cidades históricas e mais atrações em todas as regiões do país.
Além disso, há a série de reportagens 100 hotéis incríveis do Brasil que também traz um guia para a escolha das melhores hospedagens no Brasil.
Quando sai o resultado da Fuvest 2024?
A primeira chamada para a matrícula, com a lista de aprovados será divulgada no dia 22 de janeiro de 2024 na página da Fuvest. O período de matrículas vai de 29 de janeiro a 1º de fevereiro.
Qual iPhone vai parar de atualizar em 2024?
O novo sistema operacional iOS 17 ficou disponível para iPhone XR e aparelhos posteriores em outubro e ficaram de fora da atualização, os iPhones 8, 8 Plus e X, agora fora de linha --não há iPhone 9. Mas para 2024 é difícil cravar quais serão os modelos que não receber a nova versão do iOS 18.
Quando começa o Brasileirão 2024?
No dia 14 de abril com previsão de encerramento para 8 de dezembro.
Qual é a cor do ano de 2024?
A Pantone, empresa americana de consultoria de cores, já trouxe essa resposta que é a cor Peach Fuzz. A marca classifica a tonalidade como sutilmente sensual e escolhe a cor do ano desde 2000 por meio da análise de tendências globais.

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