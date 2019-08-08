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Piso nacional

Salário mínimo brasileiro pode ser de R$ 1.040 em 2020

Reajuste será apenas pela inflação, sem ganho real

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 18:03

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

08 ago 2019 às 18:03
Dinheiro Crédito: Reprodução
O salário mínimo vai ficar maior que R$ 1 mil no ano que vem. A Comissão Mista de Orçamento no Congresso aprovou nesta quinta-feira (08/08) o reajuste pela inflação sem dar ganho real. Com isso, o novo piso nacional em 2020 será R$ 1.040. A alta está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2020 (PLN 5/19).
A LDO é uma lei de vigência anual que orienta a elaboração da proposta orçamentária e a execução do Orçamento no exercício seguinte. A tramitação começa na CMO, onde podem ser apresentadas emendas, e termina em sessão conjunta de deputados e senadores no Congresso.
Além da meta fiscal, a LDO traz regras sobre as ações prioritárias do governo, transferência de recursos para entes federados e setor privado e fiscalização de obras executadas com recursos da União, entre outras medidas.

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