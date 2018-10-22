Salário médio das mulheres cresce mais do que o dos homens em 2017

O salário das mulheres aumentou em todas as faixas de idade, se comparado com 2016 Crédito: públicas/arquivo

O salário médio real das mulheres brasileiras cresceu 2,65% em 2017, em relação ao ano anterior, e chegou a R$ 2.708,71. O crescimento anual foi maior do que o do rendimento masculino, que subiu 1,77% (para R$ 3.181,87), segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), divulgados pelo Ministério do Trabalho. A média nacional ficou em R$ 2.973,23 (crescimento de 2,12%).

Segundo a pasta, a diferença salarial entre homens e mulheres vem diminuindo ano a ano. Em 2017, o ganho médio mensal delas correspondia a 85,1% do salário deles. Em 2016, porém, o rendimento feminino era equivalente a 84,4% do ganho mensal médio masculino.

FAIXA ETÁRIA

O salário das mulheres aumentou em todas as faixas de idade, se comparado com 2016. Segundo a Rais, o aumento mais significativo foi para as trabalhadoras com mais de 65 anos, que tiveram um aumento de 3,54% em seu rendimento médio, ou seja, uma alta equivalente a R$ 244,27.

No caso das mulheres entre 40 e 49 anos, a renda média mensal teve acréscimo de 2,84%, o que corresponde a R$ 89,07 a mais em relação ao ganho registrado em 2016, informou o Ministério do Trabalho.

GRAU DE ESCOLARIDADE

Embora o rendimento médio das mulheres tenha crescido em todas as faixas de escolaridade, em 2017, o incremento foi maior para as que têm doutorado: aumento de 4,78%, o equivalente a R$ 527,52 a mais em comparação com 2016.

REMUNERAÇÃO MÉDIA