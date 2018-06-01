Saída de Pedro Parente da Petrobras não prejudicará leilão do pré-sal

Navio-plataforma na Bacia de Santos Crédito: Steferson Faria/Agência Petrobras

A renúncia de Pedro Parente da presidência da Petrobras , comunicada nesta sexta-feira (1) pelo executivo ao presidente da República, Michel Temer, não vai afetar o interesse das petroleiras estrangeiras pelos blocos que serão oferecidos na 4ª Rodada de leilão do pré-sal, que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) realizará no próximo dia 7. A garantia foi dada pelo diretor-geral da ANP, Décio Oddone, ao lembrar que, além de áreas muito atrativas, os investimentos em exploração e produção de petróleo são de longo prazo, e, portanto, não são afetados por crises de curto prazo.

"O que aconteceu não é bom, mas não afetará. O leilão vai ser um sucesso. Acredito que, pela primeira vez, serão arrematados todos os blocos que serão ofertados no pré-sal. Primeiro, porque as áreas são muito atrativas e, em segundo lugar, os investimentos em exploração e produção são de longo prazo e o Brasil tem tradição de respeitar os contratos", destacou Oddone.

Segundo o executivo, em que pese o fato de que a pressão e críticas em relação à política de preços dos combustíveis adotada pela Petrobras levou à renúncia de Pedro Parente, esta foi preservada. O governo solucionou a questão com os caminhoneiros por meio dos impostos.

"As decisões tomadas respeitaram a liberdade de preços da Petrobras. A interferência nos preços do diesel foi absorvida pelo Tesouro Nacional, não foi nos preços das empresas", afirmou o diretor da ANP.