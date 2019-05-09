Safra 2019 será de 231,5 mi de toneladas, diz IBGE

Conab aponta safra maior Crédito: Denise Griesinger/ Agência Brasil

A safra agrícola de 2019 deve totalizar 231,5 milhões de toneladas, uma alta de 2,2% em relação ao resultado de 2018, o equivalente a 5 milhões de toneladas a mais. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de abril, divulgado nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao levantamento de março, houve elevação de 0,6% na estimativa para a produção deste ano, o equivalente a 1,4 milhão de toneladas a mais.

Área colhida

Segundo o IBGE, os produtores brasileiros devem colher 62,3 milhões de hectares na safra agrícola de 2019, uma elevação de 2,2% em relação à área colhida em 2018, ou 1,4 milhão de hectares a mais.

O resultado é 0,1% menor que o previsto no levantamento referente a março, divulgado no mês passado, o equivalente a 48,9 mil hectares a menos.

A área a ser colhida de soja em 2019 será 2,0% maior que a de 2018, enquanto a de milho deve crescer 4,8%. Por outro lado, a área de arroz encolherá em 10,0%.