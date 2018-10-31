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Exportação

Rússia vai reabrir mercado para carnes bovina e suína do Brasil

A cidade de Moscou havia adotado restrições ao produto no ano passado, alegando uso de substância proibida na ração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 19:35

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 19:35

A cidade de Moscou havia colocado restrições temporárias às importações de carnes bovina e suína, devido ao uso de ação animal com o aditivo ractopamina Crédito: Reprodução
Após quase um ano de negociações, a Rússia decidiu reabrir o mercado para carnes bovina e suína do Brasil. A informação foi dada nesta quarta-feira (31) pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi .
"Esperávamos essa notícia desde dezembro do ano passado. Era uma coisa muito desejada pelos produtores brasileiros", disse o ministro, em um vídeo gravado por ele em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.
O órgão regulador de segurança na Agricultura da Rússia (Rosselkhoznadzor ) informou ao governo brasileiro que, a partir desta quinta-feira, nove empresas fornecedoras do Brasil estarão aptas a voltar ao mercado. Moscou havia colocado restrições temporárias às importações de carnes bovina e suína, devido ao uso de ação animal com o aditivo ractopamina. Os exportadores brasileiros negaram que estivessem utilizando esse produto.
"É difícil abrir mercado, fácil perder mercado, muito mais difícil reabrir mercado", afirmou Maggi.
> Brasil vai exportar gado vivo para o Irã

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