Rússia vai reabrir mercado para carnes bovina e suína do Brasil

A cidade de Moscou havia colocado restrições temporárias às importações de carnes bovina e suína, devido ao uso de ação animal com o aditivo ractopamina Crédito: Reprodução

Após quase um ano de negociações, a Rússia decidiu reabrir o mercado para carnes bovina e suína do Brasil. A informação foi dada nesta quarta-feira (31) pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi .

"Esperávamos essa notícia desde dezembro do ano passado. Era uma coisa muito desejada pelos produtores brasileiros", disse o ministro, em um vídeo gravado por ele em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

O órgão regulador de segurança na Agricultura da Rússia (Rosselkhoznadzor ) informou ao governo brasileiro que, a partir desta quinta-feira, nove empresas fornecedoras do Brasil estarão aptas a voltar ao mercado. Moscou havia colocado restrições temporárias às importações de carnes bovina e suína, devido ao uso de ação animal com o aditivo ractopamina. Os exportadores brasileiros negaram que estivessem utilizando esse produto.