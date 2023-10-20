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Energia

Roraima deve voltar a receber energia da Venezuela em 30 dias, afirma ministro

Retomada deverá contar com a transmissão da hidrelétrica de Guri e trará segurança energética para o estado, afirmou Silveira

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 18:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 out 2023 às 18:23
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta sexta-feira, 20, que em 30 dias Roraima deve voltar a receber energia venezuelana produzida na usina hidrelétrica de Guri. Silveira afirmou que assinará o acordo com as autoridades da Venezuela na próxima semana.
Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia
Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia Crédito: MME/Divulgação
"Eu vou na segunda-feira à Venezuela a fim de que nós possamos acelerar o processo de importação da energia de Guri", declarou o ministro. "Vamos restabelecer imediatamente essa transmissão", disse.
Roraima é o único Estado que não está conectado ao Sistema Interligado Nacional (SIN) e, até 2019, recebia energia elétrica por meio do Linhão de Guri.
Desde que a importação foi interrompida, a população é abastecida por energia gerada por termelétricas.
"Espero que se tecnicamente a linha de transmissão estiver segura, se a produção de energia na usina estiver dentro da normalidade, conforme são as informações que nós já temos, acredito que dentro de 30 dias já vamos ter estabelecido essa parceria com a Venezuela, e energia chegando em Roraima", disse Silveira.
De acordo com o ministro, a importação de energia do país vizinho levará a uma "diminuição em torno de R$ 10 milhões por mês para o consumidor de energia brasileira, porque vamos economizar em óleo diesel nas térmicas de Roraima".
Silveira afirmou que o linhão que liga a usina ao Estado tem condições de transmitir de 20 a 30 megawatts (MW). "Vamos vistoriar toda a linha de transmissão que está dentro da Venezuela, da usina de Guri até a linha de transmissão já dentro do Brasil que vai até Roraima", afirmou.
O ministro disse ainda que deve se reunir com o ministro responsável pela área de petróleo no país vizinho para tratar sobre a questão dos combustíveis.

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