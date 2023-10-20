Roraima deve voltar a receber energia da Venezuela em 30 dias, afirma ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta sexta-feira, 20, que em 30 dias Roraima deve voltar a receber energia venezuelana produzida na usina hidrelétrica de Guri. Silveira afirmou que assinará o acordo com as autoridades da Venezuela na próxima semana.

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia Crédito: MME/Divulgação

"Eu vou na segunda-feira à Venezuela a fim de que nós possamos acelerar o processo de importação da energia de Guri", declarou o ministro. "Vamos restabelecer imediatamente essa transmissão", disse.

Roraima é o único Estado que não está conectado ao Sistema Interligado Nacional (SIN) e, até 2019, recebia energia elétrica por meio do Linhão de Guri.

Desde que a importação foi interrompida, a população é abastecida por energia gerada por termelétricas.

"Espero que se tecnicamente a linha de transmissão estiver segura, se a produção de energia na usina estiver dentro da normalidade, conforme são as informações que nós já temos, acredito que dentro de 30 dias já vamos ter estabelecido essa parceria com a Venezuela, e energia chegando em Roraima", disse Silveira.

De acordo com o ministro, a importação de energia do país vizinho levará a uma "diminuição em torno de R$ 10 milhões por mês para o consumidor de energia brasileira, porque vamos economizar em óleo diesel nas térmicas de Roraima".

Silveira afirmou que o linhão que liga a usina ao Estado tem condições de transmitir de 20 a 30 megawatts (MW). "Vamos vistoriar toda a linha de transmissão que está dentro da Venezuela, da usina de Guri até a linha de transmissão já dentro do Brasil que vai até Roraima", afirmou.