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Reforma da PrevidÊncia

Rolim: 'Impacto calculado para Estados é conservador

O secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, ressaltou que alguns Estados hoje, já cobram alíquotas de 14% de seus militares

Publicado em 

20 mar 2019 às 22:27

Publicado em 20 de Março de 2019 às 22:27

Leonardo Rolim Crédito: Nicolas Gomes
O secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, afirmou nesta quarta-feira, 20, que o impacto de R$ 52 bilhões esperado para as contas dos Estados em 10 anos com a reforma das militares é conservador, pois o governo federal não tem como calcular exatamente algumas variáveis nos governos estaduais, como gastos com pensões militares. "O impacto calculado para Estados é conservador, provavelmente será maior", disse.
> Efetivo das Forças Armadas será reduzido nos próximos 10 anos
O secretário ressaltou ainda que alguns Estados hoje, como o Rio de Janeiro, já cobram alíquotas de 14% de seus militares, mas mesmo nesses casos haverá impacto significativo. "Só os ativos pagam, então será ganho substancial", afirmou.

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