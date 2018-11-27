Rodando em capacidade máxima, fábrica planeja novas contratações no ES

Fábrica de chocolates da Garoto Crédito: Amanda Monteiro

Se tem um segmento que não viu crise nos últimos tempos é a indústria de chocolates, setor que vem crescendo 7% ao ano no país segundo estimativas de mercado. No Espírito Santo, que é um dos maiores produtores e exportadores do produto em todo Brasil, investimentos e novos empregos já estão sendo ensaiados para o próximo ano.

Com fábrica em Vila Velha, a Garoto está operando em capacidade máxima na expectativa para a próxima Páscoa. Desde agosto, quando começa o planejamento para a data, a empresa já está reforçando as contratações temporárias e novas vagas devem ser abertas nos próximos meses. Números e funções não foram divulgados.

Aqui no Espírito Santo nós produzimos cerca de 40% do mercado brasileiro de ovos de Páscoa. Produzimos aqui todos os ovos da Garoto e praticamente todos da Nestlé. Como a produção é muito grande, nossa operação de Páscoa precisa ser full (capacidade máxima) a partir de agosto. E desde então começamos a contratar de forma escalonada. Agora a maioria das contratações já foram feitas, mas até abril deve ter mais, e muitas dessas pessoas temporárias acabam ficando, afirmou o vice-presidente de Chocolates da Nestlé-Garoto, Liberato Milo.

Em Vila Velha, Milo afirmou que a empresa tem conseguido bons resultados apesar da crise. Mesmo em momentos difíceis, conseguimos crescer nossa participação no mercado e, no geral, acima da média. Isso em função do espírito capixaba, mas também porque o mercado de chocolate cresceu em valor. Sofisticamos e melhoramos as ofertas e essa renovação tem sido o segredo.

INVESTIMENTOS

Para 2019, quando completará 90 anos, a Garoto planeja novidades e investimentos. Sem detalhar cifras, Milo explicou que o grupo já trabalha novos produtos e tecnologias em linhas e processos de produção milionários, como na produção dos chamados chocolates tricamadas. Entre os estreantes no mercado, estão quatro novas versões de 'Talento' e os bombons 'Eclipse' e 'Luar'.

No próximo ano nós vamos investir muito. Estamos olhando atentamente o mercado de orgânicos, better for you, free from, etc., já que o Brasil tem cacau de primeira linha, vamos levá-lo para esse segmento para os nossos 90 anos. Também podemos ter umas inovações pontuais para o Halloween, que pouco a pouco vem crescendo. E depois estamos pensando em entrar com produtos de valor agregado, dando destaque a sabores que só o Brasil tem, como açaí, frutas amazônicas, por aí, adiantou. Hoje, a Garoto exporta para mais de 35 países e possui quase 2 mil funcionários no Espírito Santo.

O vice-presidente esteve na unidade de Vila Velha nesta terça-feira (27) para reinaugurar a loja da fábrica, que passou por reformas, e relançar o programa de visitas Chocotour, que foi ampliado a outras linhas de produção do complexo fabril. Por ano, a unidade recebe cerca de 600 mil visitantes. Na ocasião, também foi lançada a edição de 30 anos da corrida Dez Milhas, que acontecerá em 2019.

PROCESSO DE VENDA

Sobre o processo de aprovação da compra da Garoto pela Nestlé, que se arrasta desde 2002 no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Liberato Milo disse que, desde então, o mercado mudou muito e que o tempo resolveu o problema com a entrada de outras marcas, sendo assim não há ausência de competição e o caso não existe mais.

O caso está sub judice (em análise). Isso significa que compramos as operações 16 anos atrás e que a dona da Garoto é a Nestlé. E o mercado brasileiro nesse tempo revolucionou muito, e as premissas que tínhamos 16 atrás perderam a razão de ser. O caso esvaziou, evidentemente, porque o mercado caminhou. Hoje tem boutiques de chocolates, como a Cacau Show; novos jogadores de chocolate no Brasil, como a Amma; e mais concorrentes, por exemplo, a Ferrero. Todos eles hoje competem no Brasil. Com isso, o caso, de 16 anos atrás, não existe mais, ressaltou.

Para o vice-presidente, a solução para o imbróglio não depende da Nestlé. Como cidadãos responsáveis, colaboramos com o ente regulador para a encontrar a melhor solução para Garoto, para Vila Velha e para o Espírito Santo. Deixamos isso claro porque temos uma responsabilidade social que não podemos brincar com ela. Tem que encontrar alguma solução, mas isso não tem que vir de nós. O tempo solucionou o problema.

VENDA DO SERENATA

Bombons Serenata de Amor Crédito: Geraldo Campos Jr

Em 2016, foi fechado um acordo entre a Nestlé e o Cade para a venda de um pacote com 10 marcas - entre elas Serenata de Amor, Chokito, Lollo e Sensação - para um concorrente médio ou pequeno. O prazo para a operação venceu em junho deste ano e a multinacional não fez o desinvestimento.

o presidente da Nestlé do Brasil, Marcelo Melchior, disse que tentamos fazer a venda, mas não conseguimos. Ele, no entanto, não havia dito se a multinacional pleiteava mais prazo ou não. Em entrevista para A GAZETA na semana passada,. Ele, no entanto, não havia dito se a multinacional pleiteava mais prazo ou não.