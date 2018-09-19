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Valorização de 0,62%

Resultados de pesquisa eleitoral fazem dólar abrir em alta

Moeda americana é negociada na faixa dos R$ 4,15
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 12:31

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 12:31

Neste pregão, o real opera descolado das principais moedas dos emergentes, que operam com valorização Crédito: Reprodução/ Pixabay
O dólar comercial mantém a tendência de alta e opera com valorização de 0,62% ante o real nesta quarta-feira (19), negociado a R$ 4,171. O que intensifica este cenário de ganhos da moeda americana continua sendo o cenário eleitoral brasileiro. Na noite desta terça, foi divulgada mais uma pesquisa de intenção de voto para presidente, na qual ficou clara a dificuldade que candidatos alinhados com as reformas defendidas pelo mercado têm para crescer na preferência do eleitorado.
> Preço da gasolina não para de subir e chega a R$ 5,15 no ES
> Juros futuros já são negociados por quase o dobro da taxa Selic
Neste pregão, o real opera descolado das principais moedas dos emergentes, que operam com valorização. A lira turca têm ganhos de 4,32%, seguida pelo rand sul-africano (1,24%) e pelo rublo russo (1,14%). A única moeda emergente que tem mais perdas que o real é o peso argentino, com queda de 3,46%.
"Lá fora, o dólar perde para as moedas emergentes e para os seus pares. Aqui, a moeda americana deverá operar descolada do cenário externo e operar pressionada ante o real depois da divulgação da pesquisa de intenção de voto que foi divulgada ontem à noite", indicou a corretora Correparti por meio de nota aos investidores.
 

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