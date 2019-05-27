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Reforma da Previdência

Relatório está andando bem, diz relator da reforma da Previdência

Segundo o relator, já foram recebidas 42 emendas para o relatório

Publicado em 

27 mai 2019 às 14:23

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 14:23

Reforma da Previdência fica fora das metas dos 100 primeiros dias de governo Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O relator da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara, deputado federal Samuel Moreira (PSDB-SP), afirmou nesta segunda-feira (27), que a elaboração do relatório "está andando bem, mas não há nada conclusivo". A declaração foi dada durante palestra para membros da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).
Moreira disse que ele e sua equipe passaram três semanas mergulhados no sistema atual da Previdência e no sistema proposto pela reforma do governo.
"Entendemos que, a partir de agora, estamos no fechamento do relatório, em articulação com líderes partidários", disse o parlamentar. "Não basta ter convicção, é preciso ter a participação dos líderes, que às vezes têm argumentos melhores que os nossos para compor os relatório."
Segundo o relator, já foram recebidas 42 emendas para o relatório.
O prazo para o envio de emendas termina no dia 30 de maio, quinta-feira. "Depois, vamos sistematizar as emendas por temas, por bancada, por artigos, para poder aproveitá-las ou não", disse.

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