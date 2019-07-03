Home
Relator mantém em 55 anos idade mínima para aposentadoria de policiais

Líderes partidários haviam afirmado que existiria um acordo para que os policiais que servem a União se aposentassem com idades menores, de 52 anos para mulheres e 53 anos para homens

Agência Estado

Publicado em 3 de julho de 2019 às 23:47

 - Atualizado há 6 anos

O relator, deputado Samuel Moreira, na Comissão Especial da Reforma da Previdência Crédito: Windows)

O novo voto complementar do relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), mantém em 55 anos a idade mínima para a aposentadoria dos policiais que servem a União (além dos policiais civis do Distrito Federal).

> Governo não teme adiamento da reforma da Previdência, diz porta-voz

Mais cedo, líderes partidários haviam afirmado que existiria um acordo para que os policiais que servem a União se aposentassem com idades menores, de 52 anos para mulheres e 53 anos para homens. Os mesmos líderes disseram que o presidente Jair Bolsonaro teria pessoalmente ligado para os parlamentares solicitando a mudança.

> Após articulação de Bolsonaro, policiais deverão se aposentar mais cedo

O novo voto de Moreira, publicado na noite desta quarta-feira (3), no entanto, mantém as regras para as aposentadorias dos policias: 55 anos de idade, 30 anos de contribuição e 25 anos de efetivo exercício nessas carreiras, para ambos os sexos.

