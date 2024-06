Relator diz que vai retirar 'taxação de blusinhas' de projeto no Senado

Tributação em 20% das compras internacionais de até US$ 50 foi aprovada na Câmara

BRASÍLIA - O relator do projeto Mover no Senado, Rodrigo Cunha (Podemos-AL), afirmou que vai excluir o trecho sobre a taxação do e-commerce do seu relatório. A declaração ocorreu nesta terça-feira (4).