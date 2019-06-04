Relação de confiança deve ser a base das novas negociações, diz professor

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A capacidade de negociar é responsável pela maior parte do sucesso de uma empresa, segundo Yann Duzert, professor da FGV (Fundação Getulio Vargas) e autor de 17 livros sobre o tema.

Para ser um bom negociador hoje, não basta ter boa lábia ou força para impor seus interesses ao outro. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o especialista defende o que chama de “newgociação”, uma nova forma de transação baseada em uma relação de confiança e aprendizado mútuos.

Qual é a importância de saber negociar?

De acordo com o Carnegie Institute of Technology, 80% do sucesso de uma empresa vem da sua habilidade em negociar de forma serena e racional, buscando o longo prazo e a capacidade de se conectar com o outro. Apenas 20% tem a ver de fato com o que as universidades ensinam: arquitetura para o arquiteto, direito para o advogado. Para qualquer negócio, as habilidades socioemocionais, de etiqueta, de gerar confiança são essenciais.

O senhor propõe uma nova forma de negociar, a “newgociação”. Qual é a maneira antiga e por que ela não basta no contexto atual?

Uma tradição de negociação começou com a arte da persuasão, com a arte da guerra. Depois, nos anos 1980, vieram os métodos de Harvard, que ensinam os meios de fazer prevalecer os seus interesses. Mas o jogo de poder, de charme ou de manipulação não basta mais para decidir bem com o outro. Se ele for forçado com a faca na garganta, acaba tomando uma decisão fraca, que não é duradoura nem racional. Cada vez mais entramos no mundo da negociação baseada na cognição, no conhecimento, na gestão de risco e na decisão de boa fé.

O que é a “newgociação”?

É uma técnica que vem com um processo de quatro etapas ordenadas. A primeira é a preparação, que permite fazer um diagnóstico de como agir. A segunda é a criação de valor, na qual se encontra com o outro lado e se estabelecem as razões da negociação e os interesses de cada um. É um momento cooperativo, em que se constrói a confiança. A terceira é a divisão de valor, um momento mais competitivo, em que se fala de preço e das concessões. E a quarta é a implementação, que é uma coesão de tudo o que foi decidido. Além disso, é preciso analisar dez elementos: o contexto, os interesses, as opções que atendem às partes, o poder de cada uma delas, a cognição (a percepção que elas têm), o relacionamento, as concessões, a conformidade jurídica, os padrões que cada lado adota e o tempo.

Por que muitas negociações fracassam?

Porque as pessoas não estão preparadas. Há a falta de alinhamento entre os departamentos da empresa. Prometem-se coisas que, depois, a produção não consegue entregar. Existem problemas de sincronização e de timing. Por exemplo, um cliente quer uma coisa para ontem, e a empresa pretende entregar daqui a um mês. Falta escutar o que é qualidade para o cliente. Às vezes, ele busca um produto básico e barato, e a empresa espera um produto sofisticado. Também é motivo de fracasso não ter técnica. Não se pode falar do preço antes de mostrar valor, por exemplo.

Por que é tão ruim já falar do preço logo de cara?

O outro não sabe o valor que está por trás e o acha injusto. Então, a arte é não ancorar o preço cedo demais, saber escutar, construir o valor e entender o que é interessante para um lado e para o outro.

Como entender o funcionamento do cérebro pode ajudar a negociar melhor?

A pessoa precisa ter paciência de antecipar qual vai ser um bom momento para negociar. Já está comprovado que pedir um aumento de salário em dia de chuva reduz a sua probabilidade de ter um aumento em 20%. Se a pessoa está com fome, vai estar mais impaciente, menos disposta a ouvir ideias. Se está estressada, com o cortisol alto, não vai acreditar em nada. Então, será preciso dar muitas credenciais para que ela confie em você. Reconhecer as emoções e a identidade do outro ajuda a negociar. O cérebro límbico —responsável pelas emoções, pela estética e pelas sensações— contamina o córtex pré-frontal, a parte que pensa e decide, por exemplo, que “esse cara é legal, eu confio nele”. Também é preciso saber entender as próprias emoções. Toda emoção é útil, mesmo o medo e a raiva, mas não pode haver exageros.

Quais as principais características de um bom negociador?

O jeito de ser múltiplo e ter a diversidade dentro de si. Ser rápido com uma pessoa rápida e lento com uma pessoa lenta. Usar uma roupa que não crie humilhação no outro, mas afinidade. É ter elegância moral, respeito e ética, porque, sem isso, você não tem reputação. Se você blefar ou intimidar, ninguém vai querer voltar a fazer negócio com você. Um bom negociador pensa no longo prazo, em aprender com o outro.

Na hora de negociar, fazer concessões é um problema?