Regime de partilha do leilão da cessão onerosa é 'ruim', diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

cessão onerosa, realizado nessa quarta-feira (06), é ruim. Guedes participou do evento Diálogos com o TCU  Visões sobre o Brasil e a Administração Pública, na sede do Tribunal de Contas da União (TCU), em Agência Brasil - O ministro da Economia, Paulo Guedes , disse nesta quinta-feira (07) que o regime de partilha usado no leilão da, realizado nessa quarta-feira (06), é ruim. Guedes participou do evento Diálogos com o TCU  Visões sobre o Brasil e a Administração Pública, na sede do, em Brasília

A previsão do governo era arrecadar até R$ 106,56 bilhões em bônus de assinatura, mas, como apenas dois dos quatro blocos foram arrematados, o valor efetivamente obtido foi de R$ 69,960 bilhões. As duas áreas foram arrematadas pela Petrobras

Por meio do sistema de partilha, a União é dona do óleo extraído e a empresa financia as atividades de exploração. Em troca, a empresa recebe uma quantidade de óleo para recuperação dos custos e uma parcela do excedente econômico (parcela de óleo que excede os custos de exploração).

No regime de concessão, a empresa possui os direitos de exploração e produção na área concedida e tem a propriedade do óleo produzido. Como contrapartida, a empresa paga royalties, imposto sobre a renda, bônus de assinatura e participações especiais.

Os 17 gigantes mundiais não vieram. A Petrobras levou sem ágio. Que quer isso quer dizer? Que nós sabemos nos apropriar dos nossos recursos ou que nós não entendemos até agora a principal mensagem que é o seguinte: vocês são muito complicados, muito difícil investir aí, disse Guedes.

Segundo Guedes, há críticos que dizem que a ausência de empresas estrangeiras é devido à instabilidade democrática brasileira. Não é nada disso, enfatizou. O regime de partilha é ruim.

Tem que furar muita camada de negociação antes de chegar no petróleo. É muito complexo. Tivemos uma complexidade enorme para, no final, vender de nós para nós mesmos. Ficamos cinco anos conversando a respeito, fizemos um trabalho espetacular, e chegou no final deu no show [nenhuma das grandes empresas mundiais compareceu]. Fizemos nossa parte, afirmou.