Reformas podem trazer de volta investidores externos à Bolsa

Mercado financeiro Crédito: Pixabay

Bolsa brasileira, a coluna perguntou aos analistas como eles avaliavam este fluxo e seu impacto no mercado. Em outubro, os resgates líquidos realizados pelos estrangeiros foram de R$ 6,2 bilhões, e, em novembro, já estão em R$ 1,2 bilhão. Apesar disso, para os profissionais, no médio prazo estes recursos podem retornar ao País, se a agenda de reformas do novo presidente da República se concretizar. Com a saída líquida dos investimentos externos dabrasileira, a coluna perguntou aos analistas como eles avaliavam este fluxo e seu impacto no mercado. Em outubro, os resgates líquidos realizados pelos estrangeiros foram de R$ 6,2 bilhões, e, em novembro, já estão em R$ 1,2 bilhão. Apesar disso, para os profissionais, no médio prazo estes recursos podem retornar ao País, se a agenda de reformas do novo presidente dase concretizar.

China e EUA têm causado o movimento de saída de capital dos emergentes em busca de proteção nos países desenvolvidos, avalia Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos. Acredito que no início de 2019 os estrangeiros devem retomar os investimentos no Brasil, com especial atenção à agenda do governo Bolsonaro e sinalizações sobre as diretrizes envolvendo questões fiscais e estruturais, afirma. Sendo assim, no médio prazo ainda estamos otimistas com preços das ações da Bovespa. A expectativa por uma desaceleração global em 2019 e riscos ligados a problemas comerciais entretêm causado o movimento de saída de capital dos emergentes em busca de proteção nos países desenvolvidos, avalia Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos. Acredito que no início de 2019 os estrangeiros devem retomar os investimentos no Brasil, com especial atenção à agenda do governo Bolsonaro e sinalizações sobre as diretrizes envolvendo questões fiscais e estruturais, afirma. Sendo assim, no médio prazo ainda estamos otimistas com preços das ações da Bovespa.

O analista Alexandre Faturi, da Nova Futura Investimentos, concorda que a capacidade de o novo governo implementar as reformas será muito importante. Os investidores externos, ao contrário dos domésticos, ainda não têm certeza quanto à capacidade do governo de implementar as reformas. Acreditamos que principalmente a previdenciária deverá atuar repelindo ou atraindo estes agentes.

Mário Mariante, da Planner, lembra que os estrangeiros já vinham saindo da B3 mesmo antes do segundo turno das eleições e o mercado foi sustentado pelo investidores locais, com bom volume. Neste mês o fluxo de saída não está tão intenso, mas ainda segue, comenta Mariante, ressaltando que o mercado agora acompanha os primeiros atos do novo governo na fase de transição. Como estamos chegando ao final do ano e falta pouco mais de um mês para o recesso parlamentar é possível acreditar que nenhuma mudança estrutural mais forte aconteça neste ano. Com isso, é natural que os investidores aguardem mais um pouco para retornar ao mercado, afirma.

Vitor Suzaki, da Lerosa, conta que uma série de eventos desde o pico recorde recente, em outubro, da Bolsa de Nova York até o momento resultaram em saída de capital externo. É preciso o encaminhamento ou ao menos sinalização de reformas, enquanto se tenta encaminhar propostas mais viáveis, como independência do BC, aprovação do cadastro positivo, cessão onerosa, MPs referentes ao setor de energia e de saneamento.

Para ele, até o momento, nomeações divulgadas pelo futuro presidente da República demonstraram comprometimento com a continuidade do ajuste fiscal. Com isso, há expectativa de um retorno possível de capital estrangeiro, fatores chave para aportes externos no País.