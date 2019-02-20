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Previdência

Reforma quer "pedágio" de 50% para quem está a 2 anos de se aposentar

Governo Bolsonaro enviou proposta de reforma da Previdência ao Congresso nesta quarta-feira (20)

Publicado em 

20 fev 2019 às 17:45

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 17:45

A proposta de reforma da Previdência apresentada pela equipe do presidente Jair Bolsonaro (PSL) prevê uma regra de transição para quem está a dois anos de cumprir o tempo de contribuição mínimo para aposentadorias - 30 anos, se mulher, e 35 anos, se homem.
INSS: reforma da Previdência Crédito: Gazeta Online
Essas pessoas poderão optar pela aposentadoria sem a exigência de idade mínima, como é atualmente.
Mas terão que um "pedágio" de 50% sobre o tempo que falta para se aposentar.
Por exemplo: uma mulher com 29 de contribuição poderá se aposentar pelo fator previdenciário se contribuir por mais um ano e meio.
> Leia mais sobre a reforma da Previdência

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