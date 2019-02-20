Reforma quer "pedágio" de 50% para quem está a 2 anos de se aposentar

A proposta de reforma da Previdência apresentada pela equipe do presidente Jair Bolsonaro (PSL) prevê uma regra de transição para quem está a dois anos de cumprir o tempo de contribuição mínimo para aposentadorias - 30 anos, se mulher, e 35 anos, se homem.

INSS: reforma da Previdência Crédito: Gazeta Online

Essas pessoas poderão optar pela aposentadoria sem a exigência de idade mínima, como é atualmente.

Mas terão que um "pedágio" de 50% sobre o tempo que falta para se aposentar.