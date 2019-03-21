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Reforma

Reforma prevê cobrança de uma alíquota de 10,5% a militares

A cobrança será para todas categorias: ativos inativos, pensionistas, cabos, soldados e alunos de escolas de formação

Publicado em 

20 mar 2019 às 22:28

Publicado em 20 de Março de 2019 às 22:28

Gabinete 24 'some' dos corredores do Senado Crédito: Pedro França/ Agência Senado
A proposta de reforma dos militares prevê a cobrança de uma alíquota de 10,5% sobre o rendimento bruto dos militares das Forças Armadas de todas as categorias: ativos inativos, pensionistas, cabos, soldados e alunos de escolas de formação.
Hoje, apenas ativos e inativos pagam uma alíquota de 7,5%. Os demais não recolhem para o pagamento de suas aposentadorias.
O aumento será gradual. A partir de 2020, a cobrança passa a ser de 8,5%, porcentual elevado a 9,5% em 2021. De 2022 em diante, a alíquota chegará aos 10,5%.
A alíquota do fundo de saúde foi mantida em 3,5%, e o recolhimento não é feito apenas pelos alunos de escolas de formação.
Com isso, a alíquota total máxima vai para 14%.
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