Home
>
Economia (BR)
>
Reforma da Previdência: veja qual regra de transição é mais vantajosa

Reforma da Previdência: veja qual regra de transição é mais vantajosa

Idade do trabalhador, tempo de contribuição e regime influenciam na escolha daqueles que já estão no mercado e poderão fazer transição das regras de aposentadoria

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 16:51

 - Atualizado há 6 anos

Previdência: aposentadoria por tempo de contribuição vai acabar Crédito: Divulgação/Governo federal

Com a votação que acontece no Senado sendo concluída nesta terça-feira (22) e o texto sendo aprovado como está, a reforma da Previdência vai acabar com a aposentadoria apenas por tempo de contribuição, incluindo também uma idade mínima para obtenção do benefício. Quem já está no mercado poderá ainda utilizar uma das regras de transição previstas no texto.

Recomendado para você

Ministros definiram que redução de 40% no benefício quando o afastamento é doença ou acidente comum é constitucional

Entenda o que o STF decidiu sobre a aposentadoria por invalidez

A interrupção da produção na P-40 foi adotada imediatamente por meio do sistema de proteção da plataforma; segundo a estatal, as causas serão investigadas

Petrobras confirma vazamento de gás em plataforma na Bacia de Campos

Presidente foi questionado sobre supostas ligações de Lulinha com o Careca do INSS; 'Ninguém ficará livre', afirmou o petista

Fraude no INSS: 'Se tiver filho meu metido nisso, será investigado', diz Lula

O tipo de transição mais vantajosa depende da idade do trabalhador, do tempo de contribuição e do regime em que ele se enquadra (aposentadoria pelo INSS ou servidor público da União). Professores e policiais têm regras de transição diferenciadas.

VEJA ABAIXO AS OPÇÕES:

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais