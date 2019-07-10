Reforma da Previdência: veja como votou a bancada capixaba na Câmara

Publicado em 10 de julho de 2019 às 23:21
- Atualizado há 6 anos
Após horas de debate na Câmara dos Deputados, o texto-base da reforma da Previdência foi aprovado na noite desta quarta-feira (10), em primeiro turno, por 379 votos a 131. Ainda deve ser agendada uma segunda votação na Câmara. Para a reforma passar a valer, ela também deve ser aprovada em dois turnos de votação no Senado.
COMO VOTOU A BANCADA CAPIXABA
- Amaro Neto (PRB) - A favor
- Da Vitória (PPS) - A favor
- Soraya Manato (PSL) - A favor
- Evair de Melo (PP) - A favor
- Felipe Rigoni (PSB) - A favor
- Helder Salomão (PT) - Contra
- Lauriete (PL) - A favor
- Norma Ayub (DEM) - A favor
- Sérgio Vidigal (PDT) - Contra
- Ted Conti (PSB) - A favor
