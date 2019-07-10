Texto-base

Reforma da Previdência: veja como votou a bancada capixaba na Câmara

Texto-base da reforma da Previdência foi aprovado em primeiro turno por 379 x 131 votos, no plenário da Câmara dos Deputados

Publicado em 10 de julho de 2019 às 23:21 - Atualizado há 6 anos

Aprovação do texto-base da reforma da Previdência em 1º turno na Câmara Crédito: Gabriela Bilo | Agência Estado

Após horas de debate na Câmara dos Deputados, o texto-base da reforma da Previdência foi aprovado na noite desta quarta-feira (10), em primeiro turno, por 379 votos a 131. Ainda deve ser agendada uma segunda votação na Câmara. Para a reforma passar a valer, ela também deve ser aprovada em dois turnos de votação no Senado.

COMO VOTOU A BANCADA CAPIXABA

Bancada capixaba na Câmara dos Deputados Crédito: Gazeta Online

- Amaro Neto (PRB) - A favor

- Da Vitória (PPS) - A favor

- Soraya Manato (PSL) - A favor

- Evair de Melo (PP) - A favor

- Felipe Rigoni (PSB) - A favor

- Helder Salomão (PT) - Contra

- Lauriete (PL) - A favor

- Norma Ayub (DEM) - A favor

- Sérgio Vidigal (PDT) - Contra

- Ted Conti (PSB) - A favor

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta