Reforma da Previdência: veja como votou a bancada capixaba na Câmara

Reforma da Previdência: veja como votou a bancada capixaba na Câmara

Texto-base da reforma da Previdência foi aprovado em primeiro turno por 379 x 131 votos, no plenário da Câmara dos Deputados

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 10 de julho de 2019 às 23:21

 - Atualizado há 6 anos

Após horas de debate na Câmara dos Deputados, o texto-base da reforma da Previdência foi aprovado na noite desta quarta-feira (10), em primeiro turno, por 379 votos a 131. Ainda deve ser agendada uma segunda votação na Câmara. Para a reforma passar a valer, ela também deve ser aprovada em dois turnos de votação no Senado.

COMO VOTOU A BANCADA CAPIXABA

- Amaro Neto (PRB) - A favor

- Da Vitória (PPS) - A favor

- Soraya Manato (PSL) - A favor

- Evair de Melo (PP) - A favor

- Felipe Rigoni (PSB) - A favor

- Helder Salomão (PT) - Contra

- Lauriete (PL) - A favor

- Norma Ayub (DEM) - A favor

- Sérgio Vidigal (PDT) - Contra

- Ted Conti (PSB) - A favor

