Reforma da Previdência: veja como vota bancada capixaba

Deputados querem volta de Estados no texto

Publicado em 5 de julho de 2019 às 00:47 - Atualizado há 6 anos

Texto da reforma da Previdência foi aprovado ontem à tarde durante sessão de comissão especial Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

A maior parte dos deputados federais do Espírito Santo disse que vota a favor da reforma da Previdência, seguindo o texto aprovado na tarde de nesta quinta-feira (4) na Comissão Especial. Dos dez deputados, sete disseram que votam a favor do texto, um vota contra e dois não responderam.

Os deputados favoráveis são Amaro Neto (PRB), Soraya Manato (PSL), Felipe Rigoni (PSB), Evair de Melo (PP), Norma Ayub (Dem), Ted Conti (PSB) e Da Vitória (Cidadania). O único a se posicionar contra foi Sérgio Vidigal (PDT). Já Helder Salomão (PT) e Lauriete (PL) não responderam aos questionamentos.

Mesmo os que votam a favor ainda têm esperanças em alterar o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) durante a discussão do assunto no plenário da Câmara dos Deputados. O principal ponto é a reinclusão de Estados e municípios no texto – item que foi retirado para facilitar a aprovação da matéria.

Sete parlamentares se posicionaram a favor do retorno. Apenas Amaro Neto defende que o assunto seja discutido pelas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais.

“Acredito que Estados e municípios perderam a oportunidade de apoiar a reforma desde o início. Sou a favor que Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais participem da discussão”, comentou Amaro.

Até mesmo quem diz votar contra o texto admite defender a participação desses entes na reforma previdenciária.

“O partido sabe que se a questão de Estados e municípios for debatida em plenário, eu voto a favor. Eu defendo a retirada do Regime Geral desse texto, mas isso é algo que não vai acontecer, porque a maior parte da economia proposta pelo governo vem dessas pessoas que fazem parte do Regime Geral”, opinou Vidigal.

Felipe Rigoni, que também defende a volta de Estados e municípios, como constava no texto inicial enviado pelo governo federal, defende outras duas mudanças que foram propostas por ele ao relator da proposta na Comissão Especial.

“Vou defender em plenário duas emendas que ficaram de fora: a que trata sobre supersalários, para impedir o recebimento de verbas indenizatórias acima do teto do funcionalismo público; e outra sobre seguridade social das crianças, constitucionalizando os benefícios sociais concedidos até os cinco anos de idade”, antecipou.

PARTICIPAÇÃO

O deputado Evair de Melo participou da Comissão Especial durante a votação da PEC. Depois da apuração dos votos o deputado gravou um vídeo comemorando o resultado.

“Aprovamos com dificuldades, mas sabemos que fizemos isso pelo bem do Brasil. Essa foi a nossa contribuição. Agora vamos ao plenário, vamos vencer no plenário e essa reforma da Previdência vai ser o primeiro remédio para colocar o Brasil nos trilhos”, disse Evair, que não respondeu se irá apresentar novas alterações e se vai tentar incluir Estados e municípios no reforma da Previdência.

Durante a discussão dos destaques no texto, debate que começou na parte da tarde e chegou à noite de ontem, Felipe Rigoni também se fez presente na Comissão Especial. Ontem, o deputado que teve duas propostas incluídas no primeiro texto do relator não participou efetivamente dos debates, defendendo ou rejeitando as propostas apresentadas.

O QUE DIZEM

AMARO NETO (PRB)

Amaro Neto Crédito: Tati Beling/Ales

Vota a favor ou contra o texto?

A favor.

Defende alguma alteração?

Defendo o olhar atento para operadores da área da segurança.

O que vai fazer para incluir o ES no texto?

O assunto deve ser discutido nos Estados e municípios.

DA VITÓRIA (Cidadania)

Deputado federal Josias da Vitória (PPS) Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

Vota a favor ou contra o texto?

A reforma é necessária para o país e sou a favor.

Defende alguma alteração?

A inclusão de Estados e municípios.

O que vai fazer para incluir o ES no texto?

Continuar o diálogo com deputados e governadores para tratar deste ponto.

Felipe Rigoni (PSB)

Vota a favor ou contra o texto?

A favor.

Defende alguma alteração?

Duas emendas que apresentamos: a que trata sobre supersalários, e outra sobre seguridade social das crianças.

O que vai fazer para incluir o ES no texto?

Estamos articulando apoio à ideia.

SORAYA MANATO(PSL)

Drª. Soraya Manato (PSL) Crédito: Nerissa Neves

Vota a favor ou contra o texto?

A favor.

Defende alguma alteração?

Defenderei a inclusão das regras mais brandas de transição e outras.

O que vai fazer para incluir o ES no texto?

Gostaria que eles estivessem no texto da reforma, como constava na versão original.

HELDER SALOMÃO(PT)

Helder Salomão Crédito: Gazeta Online

Vota a favor ou contra o texto?

Não respondeu.

Defende alguma alteração?

Não respondeu.

O que vai fazer para incluir o ES no texto?

Não respondeu.

SÉRGIO VIDIGAL (PDT)

Sérgio Vidigal Crédito: Gabriel Lordêllo

Vota a favor ou contra o texto?

Contra.

Defende alguma alteração?

Eu defendo a retirada do Regime Geral desse texto, mas isso é algo que não deve acontecer.

O que vai fazer para incluir o ES no texto?

Se surgir este assunto, votarei a favor.

NORMA AYUB (Dem)

Norma Ayub Crédito: Facebook/Norma Ayub

Vota a favor ou contra o texto?

A princípio, votarei a favor.

Defende alguma alteração?

Aumento na pensão por morte e matérias da área de segurança pública.

O que vai fazer para incluir o ES no texto?

Se surgir esta demanda no plenário, estarei a favor.

TED CONTI (PSB)

Ted Conti Crédito: Reprodução/Facebook

Vota a favor ou contra o texto?

A intenção é votar a favor.

Defende alguma alteração?

Apoio que os Estados e municípios sejam incluídos, mas se nossas reivindicações foram contempladas no texto.

O que vai fazer para incluir o ES no texto?

Continuarei defendendo a inclusão.

EVAIR DE MELO (PP)

Evair de Melo Crédito: Câmara dos Deputados/Divulgação

Vota a favor ou contra o texto?

A favor. Aprovamos a reforma para o bem do Brasil. Agora vamos ao plenário e vamos vencer lá também.

Defende alguma alteração?

Não respondeu.

O que vai fazer para incluir o ES no texto?

Não respondeu.

LAURIETE (PL)

Lauriete Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Vota a favor ou contra o texto?

Não respondeu.

Defende alguma alteração no texto?

Não respondeu.

O que vai fazer para incluir o ES no texto?

Não respondeu.

