Reforma da Previdência restringe o pagamento de abono salarial

A PEC (proposta de emenda à Constituição) da reforma da Previdência também restringe o pagamento de abono salarial, benefício concedido a trabalhadores de baixa renda e com carteira assinada.

Atualmente, tem direito a receber o abono quem ganha até dois salários mínimos.

De acordo com a proposta enviada pelo governo, esse benefício será restrito a quem tiver remuneração de até um salário mínimo, cujo valor atual é de R$ 998.