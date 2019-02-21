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Abono Salarial

Reforma da Previdência restringe o pagamento de abono salarial

Caso a proposta seja aprovada, só terá direito ao benefício quem ganha até um salário mínimo

Publicado em 

20 fev 2019 às 22:21

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 22:21

A PEC (proposta de emenda à Constituição) da reforma da Previdência também restringe o pagamento de abono salarial, benefício concedido a trabalhadores de baixa renda e com carteira assinada.
Atualmente, tem direito a receber o abono quem ganha até dois salários mínimos. 
De acordo com a proposta enviada pelo governo, esse benefício será restrito a quem tiver remuneração de até um salário mínimo, cujo valor atual é de R$ 998.
Em mensagem encaminhada ao Congresso, o governo argumenta que a restrição tem o "objetivo de melhorar a eficiência dos programas de transferência de renda"

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