Publicado em 17 de julho de 2019 às 17:22 - Atualizado há 6 anos

Reforma da Previdência é quimioterapia para Brasil, diz Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil | Arquivo

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, em sua primeira participação em uma Cúpula do Mercosul, ao receber a presidência pro-tempore do bloco, disse que a prioridade neste próximo período será avançar na união aduaneira e modernizar os regulamentos. "Trabalharemos para incluir o açúcar e os automóveis", afirmou.

Bolsonaro cumprimentou de modo efusivo os seus pares. Ao esquerdista boliviano Evo Morales disse que "estava com saudades, não nos vemos desde a minha posse". A Macri, agradeceu pela parceria na conclusão do acordo com a União Europeia. E disse aos demais presidentes que, no Japão, ambos receberam a notícia juntos: "Posso dizer a vocês, Paraguai, Uruguai, vocês não estavam lá, mas o Macri foi 10 por todos nós lá", disse.

Fez, ainda, uma brincadeira com o presidente do Chile, Sebastian Piñera, que, como não ser membro pleno do grupo, estava sentado em um local mais distante. Piñera se levantou para abraça-lo e Bolsonaro disse: "Seu problema é com o Peru, não com o Brasil". Alguns segundos depois, complementou: "Estou falando sobre a Copa América, ok?" (Peru e Chile têm uma outra rivalidade relacionada a seu passado histórico também).

Bolsonaro afirmou também que quer, junto com os parceiros, "um Mercosul enxuto e dinâmico, com menos discurso e mais ação, e que vá além da integração comercial, não queremos uma América do Sul como Pátria Grande, e que cada país seja grande, como diz o presidente Trump sobre os EUA."

Bolsonaro fez uma menção à reforma da previdência, dizendo que é "como uma quimioterapia, mas necessária para que o corpo possa sobreviver".

O presidente brasileiro também condenou a ditadura venezuelana. "A situação na Venezuela é resultado do populismo e da irresponsabilidade. A gente pede a Deus e às pessoas de bem que tenham responsabilidade na hora de votar, e que essa hora de votar chegue logo na querida Venezuela."

