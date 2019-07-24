Telefônica: redução no segmento fixo se deve a substituição de tecnologia Crédito: Gabriel Lordêllo

A redução de clientes em todos os setores do negócio fixo da Telefônica Brasil, que inclui banda larga fixa, TV por assinatura e voz, se deve a uma substituição de tecnologia.

"Nessa substituição, perdemos, basicamente, clientes de baixa velocidade", explicou o presidente executivo da Telefônica Brasil, Christian Gebara, durante teleconferência com jornalistas após a apresentação de resultados do segundo trimestre de 2019.

Segundo o executivo, a empresa visa parar de vender assinatura para transmissão de televisão digital via satélite, a tecnologia DTH, por não acreditar que essa seja uma "tecnologia do futuro". O foco da companhia continua sendo a fibra ótica.