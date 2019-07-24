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Telefônica

Redução no segmento fixo se deve a substituição de tecnologia

"Perdemos clientes de baixa velocidade", explicou o presidente executivo da Telefônica Brasil

Publicado em 

24 jul 2019 às 12:48

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 12:48

Telefônica: redução no segmento fixo se deve a substituição de tecnologia Crédito: Gabriel Lordêllo
A redução de clientes em todos os setores do negócio fixo da Telefônica Brasil, que inclui banda larga fixa, TV por assinatura e voz, se deve a uma substituição de tecnologia.
"Nessa substituição, perdemos, basicamente, clientes de baixa velocidade", explicou o presidente executivo da Telefônica Brasil, Christian Gebara, durante teleconferência com jornalistas após a apresentação de resultados do segundo trimestre de 2019.
Segundo o executivo, a empresa visa parar de vender assinatura para transmissão de televisão digital via satélite, a tecnologia DTH, por não acreditar que essa seja uma "tecnologia do futuro". O foco da companhia continua sendo a fibra ótica.
De acordo com as demonstrações financeiras apresentadas nesta manhã, a base total de acessos fixos da Telefônica Brasil (dona da marca Vivo) caiu 8,5% entre abril e junho de 2019 na comparação com o mesmo período do ano passado.

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