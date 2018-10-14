Redes sociais viram ferramenta para comerciantes do Espírito Santo

Dyeniffer Guasti, Rose Soares e Poliana Lavarini indicam clientes umas para as outras Crédito: Fernando Madeira

As redes sociais têm um potencial imenso de ajudar os pequenos negócios se forem integradas com outras ferramentas de comunicação, como as mídias tradicionais, apontam especialistas em marketing .

De acordo com o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Ufes, Cláudio Rabelo, hoje as pessoas estão muito preocupadas em atingir um número grande de pessoas pelas mídias sociais, mas elas precisam ficar atentas em impactar o alvo certo.

É preciso impactar um parceiro, uma pessoa de opinião ou alguém que se relaciona com a sua marca. Essa é a forma mais eficaz.

Outro ponto importante, segundo Rabelo, é que antes os comerciantes viviam isolados, achando que um concorria diretamente com o outro. A união entre o mercado é muito importante para estimular que o consumidor procure por aquele serviço ou mercadoria.

Foi a partir de uma rede de comunicação que comerciantes começaram a interagir entre si. O primeiro contato, na maioria das vezes, ocorre on-line, e depois migra para a vida real.

No caso da Dyeniffer Guasti, 29 anos, dona de uma loja de roupas, a possibilidade de união com outros empresários começou pela telinha do celular, mesmo ela atuando em uma rua onde existem vários comércios. Estamos buscando movimentar o bairro para ele crescer.

Ela é parceira da Rose Soares, 39 anos, que tem um salão de beleza. Uma indica cliente para a outra e entrega brindes para que a outra sorteie nas redes sociais. Eu ofereço desconto na primeira vez que a pessoa vem ao salão pela indicação de uma das lojas parceiras. Isso dá muito certo e o salão vem crescendo, comenta.

Outra parceria é com a Poliana Lavarini Sabino Maretto, 33, que tem uma academia e percebeu que, com a colaboração, o movimento no bairro aumentou e a procura pelo serviço que oferece também.

POTENCIAL DAS REDES É IMENSO