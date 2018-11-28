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Nesta quarta

Rede Gazeta vai sediar Prêmio Shell de Educação Científica

O Objetivo da premiação é incentivar e valorizar professores das áreas de ciências e matemática a promoverem iniciativas de educação inovadoras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 14:41

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 14:41

Vencedor do prêmio será conhecido na Rede Gazeta Crédito: Divulgação
A Rede Gazeta sedia, nesta quarta-feira (28), o Prêmio Shell de Educação Científica, que teve mais de 100 inscritos no Espírito Santo em 2018, seu segundo ano de realização.
O projeto tem como objetivo incentivar e valorizar professores de ensino fundamental e médio da rede pública, das áreas de ciências e matemática, a promoverem iniciativas de educação inovadoras que buscam diferentes formas de ensinar e aprender.
O professor ganhador receberá uma viagem educativa para Londres, com uma imersão na área de ciências, além de premiações em dinheiro que variam de R$ 1.500 a R$ 7.000. As escolas dos ganhadores também receberão equipamentos educacionais.
O evento terá participação dos representantes da Shell Espirito Santo, Secretaria de Estado da Educação (Sedu), Rede Gazeta, professores finalistas e convidados.
ABAIXO, OS PROFESSORES E PROJETOS FINALISTAS
Delano dos Santos Lorenzoni - Cartografia e matemática: a geometria das representações da Terra
Guilherme Augusto Maciel Ribeiro - Brincando de ser Cientista: reflexões sobre o fazer científico na escola
Lussandra Marquez Meneghel - Plantas que fazem bem! Ou não?
Júlia Raquel Peterle Monteiro de Barros - Produção de catalisador a partir da lama da barragem de Fundão (MG) e aplicação no tratamento de águas contaminadas por corantes: inovação e sustentabilidade de mãos dadas com a escola
Lucila Contreras Neris Novoa - Quimicozinha
Rubens Marinho Monteiro - Parabolando: a parábola da ponte

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