Rede Gazeta promove debate sobre competitividade do ES

A Rede Gazeta vai promover o evento “Diálogos sobre Desenvolvimento e Competitividade” amanhã, a partir das 9 horas, no Vitória Grand Hall, em Vitória. Com participação da jornalista da Rede Globo Andréia Sadi e do doutor em Economia e ex-presidente do Banco Central Gustavo Loyola, o encontro será uma oportunidade de estimular reflexões de âmbito local e nacional sobre os cenários político e econômico.

Mediada pelo apresentador da TV Gazeta, Mário Bonella, a discussão, que acontece na semana em que se completam 100 dias dos governos estadual e federal, vai contar também com a participação do governador do Estado, Renato Casagrande.

Segundo o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, a iniciativa é importante para se identificar oportunidades de investimento. “Temos novos governos no país e nos Estados. A economia está se recuperando e o cenário para investimentos começa a melhorar. Olhar mais a fundo o bastidor da política e o ambiente econômico é essencial para recomeçarmos no caminho certo a retomada do crescimento das nossas empresas”, comentou.

Com um estúdio externo, o programa CBN Vitória será transmitido diretamente do evento e contará com entrevistas dos participantes.

O evento conta com a parceria do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuir do Estado (Sincades). Os interessados em acompanhar as discussões podem se inscrever gratuitamente no site www.gazetaonline.com.br/dialogos.