Oportunidade

Rede de supermercado anuncia novas lojas em Vitória e 800 empregos

Grupo planeja investir R$ 24 milhões em abertura das unidades em Jardim Camburi e São Pedro até final do segundo semestre de 2019

Publicado em 10 de julho de 2019 às 19:20 - Atualizado há 6 anos

A empresa vai receber currículos em breve, mas ainda não divulgou a data específica Crédito: Alexas_Fotos | Pixabay

O Grupo OK Supermercado prevê a instalação de duas novas lojas em Vitória — uma em Jardim Camburi e outra em São Pedro — que devem gerar cerca de 800 vagas de emprego até o final do segundo semestre deste ano.

Com a abertura das duas unidades, o grupo vai criar cerca de 600 vagas de emprego diretos e 200 indiretos. De acordo com o diretor de expansão e desenvolvimento comercial da empresa, Daniel Paes, o início das obras das lojas de Jardim Camburi e de São Pedro, e de consequentemente a contratação de novos funcionários, só dependem da liberação da prefeitura.

Toda a documentação já foi entregue, só estamos aguardando a aprovação final dos órgãos responsáveis para iniciarmos as obras e no máximo em cinco meses inaugurarmos as unidades Daniel Paes, diretor •

VAGAS

As vagas a serem criadas são:

- Repositor

- Auxiliar de perecíveis

- Açougueiro

- Padeiro

- Operadores de caixa

- Embaladores

- Encarregado de setor

- Confeiteiros

Também terão oportunidades para Portadores de Necessidades Especiais (PNEs).

COMO ENVIAR CURRÍCULOS

A empresa vai receber currículos em breve, mas ainda não divulgou a data específica.

INVESTIMENTO

Na construção dos prédios das novas lojas, o Grupo OK vai investir aproximadamente R$ 24 milhões. As lojas possuem o conceito de atacarejo — que visa contemplar todos os públicos, tanto no atacado quanto no varejo, atendendo assim a uma demanda do bairro Jardim Camburi e da população da Grande São Pedro.

