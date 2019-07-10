Rede de supermercado anuncia novas lojas em Vitória e 800 empregos

Publicado em 10 de julho de 2019 às 19:20
O Grupo OK Supermercado prevê a instalação de duas novas lojas em Vitória — uma em Jardim Camburi e outra em São Pedro — que devem gerar cerca de 800 vagas de emprego até o final do segundo semestre deste ano.
Com a abertura das duas unidades, o grupo vai criar cerca de 600 vagas de emprego diretos e 200 indiretos. De acordo com o diretor de expansão e desenvolvimento comercial da empresa, Daniel Paes, o início das obras das lojas de Jardim Camburi e de São Pedro, e de consequentemente a contratação de novos funcionários, só dependem da liberação da prefeitura.
VAGAS
As vagas a serem criadas são:
- Repositor
- Auxiliar de perecíveis
- Açougueiro
- Padeiro
- Operadores de caixa
- Embaladores
- Encarregado de setor
- Confeiteiros
Também terão oportunidades para Portadores de Necessidades Especiais (PNEs).
COMO ENVIAR CURRÍCULOS
A empresa vai receber currículos em breve, mas ainda não divulgou a data específica.
INVESTIMENTO
Na construção dos prédios das novas lojas, o Grupo OK vai investir aproximadamente R$ 24 milhões. As lojas possuem o conceito de atacarejo — que visa contemplar todos os públicos, tanto no atacado quanto no varejo, atendendo assim a uma demanda do bairro Jardim Camburi e da população da Grande São Pedro.
