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Menos inadimplentes

Recuperação de crédito cresce 0,3% em fevereiro, mostra Boa Vista SCPC

Levantamento mostra que parte do país já conseguiu reverter a tendência de inadimplência ao longo do último ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 13:56

Publicado em 12 de Março de 2018 às 13:56

O índice de recuperação de crédito mostrou crescimento de 0,3% em fevereiro ante janeiro após retirar os efeitos sazonais, segundo a Boa Vista SCPC. O indicador é obtido a partir da quantidade de exclusões dos registros de inadimplentes da base da instituição. Na comparação com o mesmo mês de fevereiro, houve expansão de 3,7%. Já na análise acumulada em 12 meses, o índice de recuperação de crédito mostrou queda de 0,3%.
Cartão de crédito: compras Crédito: Reprodução/Pixabay
A instituição pondera que, embora o indicador tenha caído em 12 meses, parte do país já conseguiu reverter a tendência ao longo do último ano, como efeito do gradual aumento da atividade econômica e melhoria do mercado de trabalho, segundo a Boa Vista SCPC. É o caso das regiões Sul (5,6%) e Sudeste (0,5%). "Caso esse cenário continue, espera-se convergência da recuperação de crédito para as demais regiões a níveis positivos ao longo do ano."
O Nordeste aponta o declínio mais forte em 12 meses, de 5,6%, seguido do Norte (-3,6%) e do Centro-Oeste (-2%).
No mês, apesar da alta, somente a região Sudeste apresentou avanço, de 1%. O Sul do país ficou estável, enquanto apresentaram recuo as regiões Centro-Oeste (-0,2%), Norte (-0,3%) e Nordeste (-1,4%).

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