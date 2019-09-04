Guerra comercial

Recessão global e guerra comercial podem frear a economia do ES

Mundo está crescendo menos por causa da disputa entre Estados Unidos e China. Entenda por que essa briga pode ter consequências no Estado

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 17:28 - Atualizado há 6 anos

Economia do Espírito Santo, dependente do comércio exterior, pode ser afetada por recessão e disputa entre China e Estados Unidos Crédito: Vitor Jubini

Um dos primeiros a admitir preocupação é o secretário de Estado da Fazenda, Rogélio Pegoretti. "Com esse cenário o consumo reduz, os investimentos caem, muitas empresas acabam sendo mais cautelosas com a gestão dos recursos. Isso nos trás preocupação. Por isso, desde o início do governo estamos pregando a necessidade de cautela, sobretudo com os gastos públicos", comenta.





A doutora em Contabilidade e Administração Neyla Tardin, professora da Fucape, destaca que quase 50% da renda capixaba está ligada ao comércio exterior. "É uma dependência muito grande", afirma.

E essa dependência é maior em relação aos Estados Unidos do que à China.

Só para se ter uma ideia, segundo dados do ComexStat, vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, de janeiro a junho deste ano, o Estado exportou US$ 1,2 bilhão em produtos para os americanos, enquanto importou US$ 397 milhões - deixando um saldo positivo de cerca 800 milhões na balança comercial.

Já para os chineses o valor exportado foi de US$ 215 milhões e o valor importado chegou a US$ 589 milhões - um saldo negativo em mais de US$ 370 milhões para a economia capixaba. (infogram aqui)

"Num primeiro momento, esse conflito entre chineses e americanos pode ser favorável, fazendo com que o Estado negocie mais com ambos os países. Porém, no longo prazo, pode ser muito negativo, já que os dois países podem ter uma retração econômica que afete todo o mundo. Com isso, o Estado deve acabar exportando e arrecadando menos", explicou Neyla.

Na verdade, parte dos efeitos dessa disputa entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping já estão sendo sentidos ao redor do globo.

Prova disso é que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que aumentou 0,4% no trimestre, ficou atrás somente crescimento registrado nos Estados Unidos e na Indonésia. Grandes economias como Japão, Alemanha e Reino Unido já não conseguiram crescer - muito por conta da desaceleração da economia mundial.

O professor de Gestão e Negócios da Faesa, José Antônio Resende Alves, é um dos que espera que essa situação envolvendo as duas maiores economias mundiais seja resolvida em breve.

"Tem um ditado africano que diz que em briga de elefantes quem sofre é a grama. Se essa briga entre as duas potências durar mais alguns meses, a economia pode entrar numa fase muito difícil, com China e Estados Unidos comprando e vendendo menos, causando efeitos negativos em várias economias do mundo", avaliou.

Campanha

A disputa político-comercial entre Estados Unidos e China começou ainda em 2016, durante a campanha eleitoral de Donald Trump à presidência americana.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo

Segundo explica o doutor em História e mestre em Relações internacionais Helvécio de Jesus Júnior, a postura de Trump contra a China foi um dos fatores que o ajudou a ser eleito.

"Trump teve esse discurso voltado para o trabalhador americano. De fato, ele levou empresas de volta para o país, deu incentivos, cortou impostos e estabeleceu recordes de crescimento. Isso deu capital político a ele", Helvecio, que é professor da UVV.

Ainda de acordo com o professor, a força do presidente Trump pode fazer com que o acordo entre as duas potências seja empurrado para frente.

"Trump é um bom negociador. E ele pode estar postergando esse acordo para assinar algo quando estiver mais perto da eleição americana, quando ele deverá tentar se reeleger", aponta.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta