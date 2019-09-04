Recessão global e guerra comercial podem frear a economia do ES

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 17:28
- Atualizado há 6 anos
Se o cenário da economia brasileira apresentou uma leve melhora neste trimestre, o mesmo não se pode dizer da cena internacional. Uma guerra comercial - com fundo político - entre China e Estados Unidos e um princípio de recessão econômica mundial batendo à porta devem frear a economia do Brasil e do Espírito Santo - que tem economia aberta ao mercado internacional.
Um dos primeiros a admitir preocupação é o secretário de Estado da Fazenda, Rogélio Pegoretti. "Com esse cenário o consumo reduz, os investimentos caem, muitas empresas acabam sendo mais cautelosas com a gestão dos recursos. Isso nos trás preocupação. Por isso, desde o início do governo estamos pregando a necessidade de cautela, sobretudo com os gastos públicos", comenta.
A doutora em Contabilidade e Administração Neyla Tardin, professora da Fucape, destaca que quase 50% da renda capixaba está ligada ao comércio exterior. "É uma dependência muito grande", afirma.
E essa dependência é maior em relação aos Estados Unidos do que à China.
Só para se ter uma ideia, segundo dados do ComexStat, vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, de janeiro a junho deste ano, o Estado exportou US$ 1,2 bilhão em produtos para os americanos, enquanto importou US$ 397 milhões - deixando um saldo positivo de cerca 800 milhões na balança comercial.
Já para os chineses o valor exportado foi de US$ 215 milhões e o valor importado chegou a US$ 589 milhões - um saldo negativo em mais de US$ 370 milhões para a economia capixaba. (infogram aqui)
"Num primeiro momento, esse conflito entre chineses e americanos pode ser favorável, fazendo com que o Estado negocie mais com ambos os países. Porém, no longo prazo, pode ser muito negativo, já que os dois países podem ter uma retração econômica que afete todo o mundo. Com isso, o Estado deve acabar exportando e arrecadando menos", explicou Neyla.
Na verdade, parte dos efeitos dessa disputa entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping já estão sendo sentidos ao redor do globo.
Prova disso é que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que aumentou 0,4% no trimestre, ficou atrás somente crescimento registrado nos Estados Unidos e na Indonésia. Grandes economias como Japão, Alemanha e Reino Unido já não conseguiram crescer - muito por conta da desaceleração da economia mundial.
O professor de Gestão e Negócios da Faesa, José Antônio Resende Alves, é um dos que espera que essa situação envolvendo as duas maiores economias mundiais seja resolvida em breve.
"Tem um ditado africano que diz que em briga de elefantes quem sofre é a grama. Se essa briga entre as duas potências durar mais alguns meses, a economia pode entrar numa fase muito difícil, com China e Estados Unidos comprando e vendendo menos, causando efeitos negativos em várias economias do mundo", avaliou.
Campanha
A disputa político-comercial entre Estados Unidos e China começou ainda em 2016, durante a campanha eleitoral de Donald Trump à presidência americana.
Segundo explica o doutor em História e mestre em Relações internacionais Helvécio de Jesus Júnior, a postura de Trump contra a China foi um dos fatores que o ajudou a ser eleito.
"Trump teve esse discurso voltado para o trabalhador americano. De fato, ele levou empresas de volta para o país, deu incentivos, cortou impostos e estabeleceu recordes de crescimento. Isso deu capital político a ele", Helvecio, que é professor da UVV.
Ainda de acordo com o professor, a força do presidente Trump pode fazer com que o acordo entre as duas potências seja empurrado para frente.
"Trump é um bom negociador. E ele pode estar postergando esse acordo para assinar algo quando estiver mais perto da eleição americana, quando ele deverá tentar se reeleger", aponta.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o