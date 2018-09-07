Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Finanças

Receitas das cidades do ES de volta à década passada

Arrecadação atual das prefeituras equivale a de 2010
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2018 às 01:22

Publicado em 07 de Setembro de 2018 às 01:22

Crédito: Divulgação
 
Na década da maior recessão da história brasileira, as prefeituras capixabas sentiram o baque da redução da atividade econômica na forma de uma dura estagnação da arrecadação municipal. A queda das receitas é tamanha que pelo patamar atingido em 2017, é como se as cidades tivessem voltado a 2010, ano final da década passada.
No ano passado, a receita total dos 78 municípios do Espírito Santo foi de R$ 10,58 bilhões, o menor valor da segunda década dos anos 2000, iniciada em 2011. Á última vez que as prefeituras administraram com uma quantia similar havia sido em 2010, quando a arrecadação total foi de
R$ 10,33 bilhões. Os dados são da publicação Finanças dos Municípios Capixabas, realizada pela Aequus Consultoria.
A queda se deu tanto na receita própria, através dos impostos e taxas municipais, quanto nos repasses federais e estaduais, onde as reduções foram ainda maiores.
Os valores distribuídos em 2017 pelo Estado capixaba às cidades, oriundos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - a chamada Quota-parte Municipal do ICMS -, caíram 27% de 2011 para cá. Em 2017, a somatória desses repasses foi de
R$ 2,28 bilhões, nível similar ao de 2005.
Entre os tributos municipais, as prefeituras viram minguar nesse mesmo período a arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) e do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Ambos, em 2017, voltaram aos patamares de 2010. A receita do ITBI dos municípios capixabas, que já beirou os R$ 200 milhões, fechou o ano passado em R$ 146 milhões. Já com o ISS a retração foi tamanha que por pouco não fechou abaixo de R$ 1 bilhão.
Já a receita de royalties, que apesar de ter se recuperado em 2017 após o fim da crise do petróleo, também teve um nível similar ao de 2010, com um total de R$ 820,3 milhões pagos pelas empresas exploradoras aos municípios produtores.
LUZ VERMELHA
A diretora da Aequus Consultoria, Tânia Villela, alerta para o quão crítica é essa situação, com a demanda reprimida de serviços públicos, investimentos e de reposição de salários por parte do funcionalismo municipal.
A gente tem um volume de recursos igual ao passado, mas para atender uma população que cresceu e que demanda mais serviços públicos. Agora, a situação chega num limite porque já foram feitos cortes, a receita não cresceu, e há uma demanda reprimida desses serviços, de obras e por parte dos servidores para haver reajuste, já que nos últimos anos tudo isso foi mais controlado, comenta.
Outro problema, segundo Tânia, é que diante da redução dos repasses estaduais e federais para cofinanciar áreas como saúde, educação e segurança, as prefeituras estão tendo que assumir essas despesas. Como esse dinheiro não está chegando devidamente, os municípios estão tendo que assumir os serviços públicos quase na totalidade.
A causa da queda dos repasses está diretamente ligada às dificuldades da economia nacional, segundo a economista e professora da Fucape, Arilda Teixeira. Essa década de 2010 tem um crescimento muito baixo e, com isso, a atividade econômica é menor e a arrecadação, sobretudo federal e dos Estados, caem, explica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Professora morre em acidente com ônibus do Transcol na Serra
Imagem BBC Brasil
O pacote do governo Lula contra alta do diesel e outros combustíveis em 5 pontos
Imagem de destaque
Participação das famílias pode impactar o desenvolvimento escolar das crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados