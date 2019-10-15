Home
>
Economia (BR)
>
Receita paga hoje restituições do 5º lote do Imposto de Renda 2019

Receita paga hoje restituições do 5º lote do Imposto de Renda 2019

A consulta para saber se a declaração foi liberada poderá ser feita acessando a página da Receita na internet

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 10:41

 - Atualizado há 6 anos

Receita Federal Crédito: Reprodução

AGÊNCIA BRASIL - A Receita Federal libera hoje (15) o pagamento das restituições do quinto lote do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). O lote inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O dinheiro será depositado nas contas dos contribuintes.

Recomendado para você

Ministros definiram que redução de 40% no benefício quando o afastamento é doença ou acidente comum é constitucional

Entenda o que o STF decidiu sobre a aposentadoria por invalidez

A interrupção da produção na P-40 foi adotada imediatamente por meio do sistema de proteção da plataforma; segundo a estatal, as causas serão investigadas

Petrobras confirma vazamento de gás em plataforma na Bacia de Campos

Presidente foi questionado sobre supostas ligações de Lulinha com o Careca do INSS; 'Ninguém ficará livre', afirmou o petista

Fraude no INSS: 'Se tiver filho meu metido nisso, será investigado', diz Lula

A consulta para saber se a declaração foi liberada poderá ser feita acessando a página da Receita na internet, pelo Receitafone 146, informando o CPF e a data de nascimento.

O crédito bancário para 2.703.715 pessoas totaliza R$ 3,5 bilhões. Desse total, R$180.177.859,42 referem-se ao quantitativo de contribuintes com preferência: 4.848 contribuintes idosos acima de 80 anos, 32.634 contribuintes entre 60 e 79 anos, 4.281 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave, e 17.056 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer requerimento por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais