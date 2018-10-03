Receita Federal notifica 383 mil contribuintes na malha fina

Receita Federal Crédito: Reprodução

A Receita Federal começou nesta terça-feira (2) a enviar cartas a cerca de 383 mil contribuintes que apresentam indícios de inconsistências em suas declarações de Imposto de Renda de ano-base 2017. Caso deixem de retificar o documento, esses contribuintes poderão ser autuados.

Segundo o fisco, "as cartas somente são enviadas a contribuintes que podem se autorregularizar, isto é, contribuintes não intimados nem notificados pela Fiscalização da Receita Federal".