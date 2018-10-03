Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Receita Federal notifica 383 mil contribuintes na malha fina
Documento

Receita Federal notifica 383 mil contribuintes na malha fina

Contribuintes que não regularizarem a declaração serão intimados pelo fisco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 23:26

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 23:26

Receita Federal Crédito: Reprodução
A Receita Federal começou nesta terça-feira (2) a enviar cartas a cerca de 383 mil contribuintes que apresentam indícios de inconsistências em suas declarações de Imposto de Renda de ano-base 2017. Caso deixem de retificar o documento, esses contribuintes poderão ser autuados.
Segundo o fisco, "as cartas somente são enviadas a contribuintes que podem se autorregularizar, isto é, contribuintes não intimados nem notificados pela Fiscalização da Receita Federal".
O órgão afirma que as declarações que caíram na malha fina apresentam a mensagem de "pendência". "Junto com a pendência, são fornecidas orientações de como proceder no caso de erro", informou a Receita por comunicado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados