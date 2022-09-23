Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Receita federal libera consulta ao 5° lote de restituição do IR
Ajuste com o Leão

Receita federal libera consulta ao 5° lote de restituição do IR

Quem não estiver contemplado pode ter caído na malha fina. Para evitar multa, é preciso regularizar logo a situação
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 set 2022 às 08:40

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 08:40

A Receita Federal libera a consulta ao quinto e último lote de restituição deste ano nesta sexta-feira (23). O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.
No próximo dia 30, a Receita depositará R$ 1,9 bilhão a 1.220.501 contribuintes. Desse total, R$ 221.130.324,62 serão pagos aos contribuintes com prioridade legal, sendo 5.201 idosos acima de 80 anos; 36.492 entre 60 e 79 anos; 4.247 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 15.378 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.
O restante do lote será destinado a 1.159.183 contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores. 
SÃ£o Paulo (SP), 01.03.2021 - Receita Federal - IR2021 - O programa para preenchimento das declaraÃ§Ãµes ja esta disponÃ­vel para download, tanto para computadores, como para smartphones e tablets por meio do aplicativo
É possível consultar a situação da declaração no site da Receita Crédito: Paulo Guereta/Photo Premium/Folhapress
Como este é o último lote regular do ano, quem não estiver na lista de restituição caiu na malha fina. Nesse caso, é preciso entrar no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal (e-CAC) e verificar as pendências. Em seguida, o contribuinte deverá enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes residuais, destinados a quem resolveu a situação com o Fisco.
Inicialmente prevista para terminar em 29 de abril, o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física foi adiado para 31 de maio para diminuir os efeitos da pandemia de covid-19 que pudessem prejudicar o envio, como atraso na obtenção de comprovantes.
Apesar do adiamento, o calendário original de restituição foi mantido, com cinco lotes a serem pagos entre maio e setembro, sempre no último dia útil de cada mês.
A restituição será depositada na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, como no caso de conta informada desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.
Neste caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

LEIA MAIS

Grupo Itapemirim tem falência decretada pela Justiça de São Paulo

Feira tem carrinho de supermercado inteligente e câmera que conta clientes

Plataforma em risco de explosão no ES não tem data para voltar a operar

Governo do ES conquista novamente nota A do Tesouro Nacional

Plataforma de petróleo no ES é interditada por risco de explosão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Imposto de Renda Receita Federal ir 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral
Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados