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Receita Federal

Receita Federal anuncia troca de número 2 do órgão

Auditor José de Assis Ferraz Neto assume Subsecretaria-Geral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 17:17

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 17:17

Receita Federal Crédito: Ricardo Medeiros
Há oito meses no cargo, o subsecretário-geral da Receita Federal, João Paulo Ramos Fachada Martins da Silva, será substituído. O órgão confirmou, em nota oficial, que o novo titular será o auditor-fiscal José de Assis Ferraz Neto, atualmente lotado na área de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal no Recife.
No comunicado, o secretário especial da Receita, Marcos Cintra, agradeceu “o empenho e a dedicação” de Fachada no período em que desempenhou a função de subsecretário-geral, o segundo cargo mais importante do órgão.
> Paulo Guedes corrigirá injustiça se amansar o Leão do Imposto de Renda
Funcionário de carreira da Receita, Fachada era subsecretário de Arrecadação até o fim do ano passado. Ele ajudou a estruturar a equipe atual do Fisco e participava de discussões sobre a proposta de reforma tributária a ser enviada pelo governo. Ainda não está definido o que ocorrerá com os demais subsecretários e coordenadores do órgão.

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