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Apreensões

Receita bate recorde em apreensão de mercadorias irregulares

A Receita Federal apreendeu R$ 2,974 bilhões em mercadorias relacionadas a contrabando, descaminho e pirataria entre janeiro e novembro deste ano

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 19:13
Apreensão de cocaína Crédito: Receita Federal/Direitos Reservados
A Receita Federal apreendeu R$ 2,974 bilhões em mercadorias relacionadas a contrabando, descaminho e pirataria entre janeiro e novembro deste ano. Esse foi o maior resultado da história, informou nesta quinta-feira (27) o órgão. Em todo o ano de 2017, o total atingiu R$ 2,301 bilhões.
Alcançar esses números foi possível graças à dedicação dos profissionais do órgão, que, utilizando técnicas eficientes de gerenciamento de riscos, cada vez mais direcionam as investigações para pessoas e organizações que apresentam risco de fraudes, disse o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid.
Segundo Rachid, as apreensões são positivas para a economia. Tirar as mercadorias contrabandeadas das ruas protege o emprego dos brasileiros. Além disso, melhora o ambiente de negócios ao impedir a concorrência desleal entre produtos nacionais e os trazidos irregularmente para o território nacional, disse, em nota.
CIGARROS E COCAÍNA
As apreensões de cigarros também são recordes históricos, informa a Receita. No período de janeiro a novembro a Receita Federal apreendeu 263 milhões de maços, superando o alcançado em todo o ano passado, quando foram apreendidos 222 milhões de maços.
A apreensão de drogas aumentou em 2018. A Receita destaca a quantidade de cocaína apreendida, principalmente nos portos brasileiros em trabalhos de rotina da Receita Federal. Nos meses de janeiro a novembro de 2018 foram apreendidas 29,7 toneladas de cocaína. O resultado supera o recorde anual de 2017, quando foram apreendidas 18,07 toneladas da droga.

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