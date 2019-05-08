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27ª edição

Recall será lançado nesta quarta para mercado publicitário

Evento terá palestra da especialista em Neurociência Ana Carolina Souza
Lara Rosado

Lara Rosado

Publicado em 

08 mai 2019 às 01:56

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 01:56

Marcas mais lembradas pelo público e que atuam no ES recebem troféus Crédito: Guilherme Ferrari/arquivo
O lançamento do 27º Recall de Marcas Rede Gazeta acontece hoje, a partir das 16 horas, em Vitória. O objetivo do evento é apresentar ao mercado publicitário a pesquisa realizada pelo Instituto Futura que apontou as marcas mais lembradas deste ano e que ganharam os corações dos capixabas.
Ao todo, 2.200 pessoas em todo o Estado participaram do levantamento.
O evento, que será realizado no auditório da Rede Gazeta, em Bento Ferreira, também vai contar com a palestra da especialista em Neurociência Comportamental Ana Carolina Souza, do Rio de Janeiro. Há 17 anos no ramo de Emoção e Regulação da Emoção, Ana Carolina vai mostrar como a experiência dos consumidores com os produtos e serviços pode contribuir para a fidelização das marcas.
Neste ano, o tradicional prêmio do mercado capixaba passou por uma transformação e o Recall de Marcas, que até então era ligado somente ao jornal A GAZETA, ganhou a chancela da Rede Gazeta. Com a mudança, as empresas mais lembradas vão contar com um trabalho integrado em todas as plataformas e veículos da Rede, sobretudo no ambiente digital, com mais condições de visibilidade.
 
O intuito é que as marcas tenham à disposição soluções personalizadas para cativar novos clientes e aproximar cada vez mais o relacionamento com aqueles que já foram fidelizados.
De acordo com o diretor de Negócios da Rede Gazeta e anfitrião do evento, Marcello Moraes, o Recall de Marcas é um prêmio que já faz parte do Espírito Santo. “Em um cenário de constantes mudanças e cada vez mais competitivo, ser lembrado pelos consumidores é um reconhecimento do trabalho desenvolvido com muita dedicação pelas empresas no Estado. A partir dessa premiação, fazemos um trabalho minucioso com nossos clientes, beneficiando as marcas, os produtos e os serviços oferecidos aos capixabas.”

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