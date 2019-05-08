Recall será lançado nesta quarta para mercado publicitário

Marcas mais lembradas pelo público e que atuam no ES recebem troféus Crédito: Guilherme Ferrari/arquivo

O lançamento do 27º Recall de Marcas Rede Gazeta acontece hoje, a partir das 16 horas, em Vitória. O objetivo do evento é apresentar ao mercado publicitário a pesquisa realizada pelo Instituto Futura que apontou as marcas mais lembradas deste ano e que ganharam os corações dos capixabas.

Ao todo, 2.200 pessoas em todo o Estado participaram do levantamento.

O evento, que será realizado no auditório da Rede Gazeta, em Bento Ferreira, também vai contar com a palestra da especialista em Neurociência Comportamental Ana Carolina Souza, do Rio de Janeiro. Há 17 anos no ramo de Emoção e Regulação da Emoção, Ana Carolina vai mostrar como a experiência dos consumidores com os produtos e serviços pode contribuir para a fidelização das marcas.

Neste ano, o tradicional prêmio do mercado capixaba passou por uma transformação e o Recall de Marcas, que até então era ligado somente ao jornal A GAZETA, ganhou a chancela da Rede Gazeta. Com a mudança, as empresas mais lembradas vão contar com um trabalho integrado em todas as plataformas e veículos da Rede, sobretudo no ambiente digital, com mais condições de visibilidade.





O intuito é que as marcas tenham à disposição soluções personalizadas para cativar novos clientes e aproximar cada vez mais o relacionamento com aqueles que já foram fidelizados.