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No Brasil

Ranking de bilionários: mulher lidera lista da Forbes pela primeira vez

Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, está no topo da lista. As mulheres agora representam 22% do grupo dos bilionários, um crescimento de 12% em relação ao ano passado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 set 2023 às 19:14

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 19:14

Uma mulher lidera a Lista Forbes de Bilionários Brasileiros pela primeira vez nos 12 anos de existência do ranking, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (1). Vicky Safra, ao lado de seus filhos, tem um patrimônio de R$ 87,8 bilhões. A lista passou a considerar a fortuna dos membros de uma família em conjunto, seguindo a mudança de critério da Forbes americana.
Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra
Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, lidera a lista de bilionários Crédito: Reprodução
As mulheres agora representam 22% do grupo dos bilionários, um crescimento de 12% em relação ao ano passado, de acordo com a Forbes. São 60 posições ocupadas por mulheres.
Vicky Safra é viúva de Joseph Safra (1938-2020), fundador do Banco Safra, que foi o banqueiro mais rico do mundo até sua morte. O patrimônio de Vicky junto com o de seus filhos supera o de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, e o de Jorge Paulo Lemann, sócio-fundador da 3G Capital Partners, que neste ano ocupam a segunda e a terceira colocação, respectivamente.
Mesmo que tenha descido sua colocação na lista, Lemann aumentou o seu patrimônio mensurável em quase R$ 3 bilhões em relação à lista de 2022. O patrimônio de Saverin, por sua vez, teve um salto ainda maior: saiu de R$ 52,8 bilhões, no ano passado, para R$ 83,5 bilhões neste ano.
Veja quem são os 10 maiores bilionários brasileiros em 2023
  • Vicky Safra e família: R$ 87,8 bilhões
  • Eduardo Saverin: R$ 83,5 bilhões
  • Jorge Paulo Lemann e família: R$ 74,9 bilhões
  • Marcel Herrmann Telles: R$ 50,4 bilhões
  • Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família: R$ 41,3 bilhões
  • André Santos Esteves: R$ 36,5 bilhões
  • Alexandre Behring da Costa: R$ 28,8 bilhões
  • João Moreira Salles: R$ 22,1 bilhões
  • Walther Moreira Salles Junior: R$ 22,1 bilhões
  • Fernando Roberto Moreira Salles: R$ 20,65 bilhões

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