Quem votou a favor e contra a reforma da Previdência na comissão

Publicado em 4 de julho de 2019 às 22:27
- Atualizado há 6 anos
A reforma da Previdência foi aprovada pela comissão especial da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (4) por 36 votos a 13.
Após a conclusão da votação na comissão de 49 colegiados, a reforma seguirá para apreciação do plenário da Câmara. Ainda não há data definida para essa etapa do processo.
O relator Samuel Moreira (PSDB-SP) manteve os principais projetos da reestruturação, apesar de ter feito alterações no texto apresentado pelo governo em fevereiro.
Veja abaixo quais deputados votaram a favor e contra a reforma da Previdência na comissão Especial.
VOTOS A FAVOR DA REFORMA
Daniel Freitas (PSL-SC)
Filipe Barros (PSL-PR)
Heitor Freire (PSL-CE)
Joice Hasselmann (PSL-SP)
Arthur O. Maia (DEM-BA)
Bilac Pinto (DEM-MG)
Pedro Paulo (DEM-RJ)
Celso Maldaner (MDB-SC)
Darcísio Perondi (MDB-RS)
Flaviano Melo (MDB-AC)
Fernando Rodolfo (PL-PE)
Giovani Cherini (PL-RS)
Marcelo Ramos (PL-AM)
Guilherme Mussi (PP-SP)
Ronaldo Carletto (PP-BA)
Evair de Melo (PP-ES)
Cap. Alberto Neto (PRB-AM)
Silvio Costa Filho (PRB-PE)
Lafayette Andrada (PRB-MG)
Darci de Matos (PSD-SC)
Deleg. Éder Mauro (PSD-PA)
Stephanes Junior (PSD-PR)
Beto Pereira (PSDB-MS)
Daniel Trzeciak (PSDB-RS)
Samuel Moreira (PSDB-SP)
Paulo Ganime (NOVO-RJ)
Paulo Martins (PSC-PR)
Marcelo Moraes (PTB-RS)
Greyce Elias (AVANTE-MG)
Alex Manente (CIDADANIA-SP)
Dr. Frederico (PATRIOTA-MG)
Diego Garcia (PODE-PR)
Toninho Wandscheer (PROS-PR)
Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO)
Vinicius Poit (NOVO-SP)
VOTOS CONTRA A REFORMA
André Figueiredo (PDT-CE)
Paulo Ramos (PDT-RJ)
Alice Portugal (PCdoB-BA)
Israel Batista (PV-DF)
Carlos Veras (PT-PE)
Gleisi Hoffmann (PT-PR)
Henrique Fontana (PT-RS)
Jorge Solla (PT-BA)
Aliel Machado (PSB-PR)
Heitor Schuch (PSB-RS)
Lídice da Mata (PSB-BA)
Sâmia Bomfim (PSOL-SP)
Joenia Wapichana (REDE-RR)
