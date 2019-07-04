Votos

Quem votou a favor e contra a reforma da Previdência na comissão

Após a conclusão da votação na comissão de 49 colegiados, a reforma seguirá para apreciação do plenário da Câmara

Publicado em 4 de julho de 2019 às 22:27 - Atualizado há 6 anos

Comissão Especial da Reforma da Previdência da Câmara Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

A reforma da Previdência foi aprovada pela comissão especial da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (4) por 36 votos a 13.

Após a conclusão da votação na comissão de 49 colegiados, a reforma seguirá para apreciação do plenário da Câmara. Ainda não há data definida para essa etapa do processo.

O relator Samuel Moreira (PSDB-SP) manteve os principais projetos da reestruturação, apesar de ter feito alterações no texto apresentado pelo governo em fevereiro.

Veja abaixo quais deputados votaram a favor e contra a reforma da Previdência na comissão Especial.

VOTOS A FAVOR DA REFORMA

Daniel Freitas (PSL-SC)

Filipe Barros (PSL-PR)

Heitor Freire (PSL-CE)

Joice Hasselmann (PSL-SP)

Arthur O. Maia (DEM-BA)

Bilac Pinto (DEM-MG)

Pedro Paulo (DEM-RJ)

Celso Maldaner (MDB-SC)

Darcísio Perondi (MDB-RS)

Flaviano Melo (MDB-AC)

Fernando Rodolfo (PL-PE)

Giovani Cherini (PL-RS)

Marcelo Ramos (PL-AM)

Guilherme Mussi (PP-SP)

Ronaldo Carletto (PP-BA)

Evair de Melo (PP-ES)

Cap. Alberto Neto (PRB-AM)

Silvio Costa Filho (PRB-PE)

Lafayette Andrada (PRB-MG)

Darci de Matos (PSD-SC)

Deleg. Éder Mauro (PSD-PA)

Stephanes Junior (PSD-PR)

Beto Pereira (PSDB-MS)

Daniel Trzeciak (PSDB-RS)

Samuel Moreira (PSDB-SP)

Paulo Ganime (NOVO-RJ)

Paulo Martins (PSC-PR)

Marcelo Moraes (PTB-RS)

Greyce Elias (AVANTE-MG)

Alex Manente (CIDADANIA-SP)

Dr. Frederico (PATRIOTA-MG)

Diego Garcia (PODE-PR)

Toninho Wandscheer (PROS-PR)

Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO)

Vinicius Poit (NOVO-SP)

VOTOS CONTRA A REFORMA

André Figueiredo (PDT-CE)

Paulo Ramos (PDT-RJ)

Alice Portugal (PCdoB-BA)

Israel Batista (PV-DF)

Carlos Veras (PT-PE)

Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Henrique Fontana (PT-RS)

Jorge Solla (PT-BA)

Aliel Machado (PSB-PR)

Heitor Schuch (PSB-RS)

Lídice da Mata (PSB-BA)

Sâmia Bomfim (PSOL-SP)

Joenia Wapichana (REDE-RR)

