Quem pode ser um microempreendedor individual?

Crie um login no portal de serviços do governo (gov.br). Este login único é utilizado para todos os serviços relacionados ao Executivo. Caso você já possua um, utilize este seu cadastro. Entre os documentos exigidos estão RG, título de eleitor ou declaração de imposto de renda e comprovante de residência. Entre no portal do empreendedor e inicie o cadastro de seu MEI no link formalize-se. Informe os dados do negócio, nome, tipo de atividade econômica e local. É preciso ver se a atividade pretendida enquadra-se entre as 500 previstas para esse tipo de forma jurídica. O cadastro permite a inscrição de mais de uma atividade, abrindo espaço para a prestação de diferentes serviços. É preciso fornecer as informações solicitadas e conferir os dados inseridos no cadastro, bem como preencher as declarações.