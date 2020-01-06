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Dinheiro

Veja como atualizar o eSocial com novo valor do salário mínimo

A alteração salarial deve ser feita antes de encerrar a folha do mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 11:26

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 11:26

Computador: alteração não é feita automaticamente pelo sistema Crédito: Pintrest
O salário mínimo sofreu reajuste no último dia 1º de janeiro e passou a valer R$1.039,00. Com isso, os empregados domésticos que recebem salário mínimo deverão ter seus contratos de trabalho alterados no eSocial para fazer constar o novo valor segundo informações do Portal eSocial. A alteração de salário não é feita automaticamente pelo sistema, devendo ser realizada pelo empregador, antes de encerrar a folha do mês. (Veja o passo a passo no fim desta matéria)
O novo valor deverá ser pago até o quinto dia útil de fevereiro de 2020, quando se paga o salário referente ao mês de janeiro. Nenhum empregado doméstico pode receber menos que o salário mínimo determinado pelo governo federal, mas é permitido que os Estados determinem valores maiores para o mínimo de cada unidade da federação, o que não acontece no Espírito Santo. As informações são da Agência Brasil.

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Para os empregados que recebem salário superior ao mínimo, o reajuste deverá seguir o estipulado entre empregador e empregado no contrato de trabalho. Assim, poderá se dar em outra data e com outro percentual.
Nos casos de férias, o empregador deverá primeiramente fazer a alteração salarial e, só então, registrar as férias, para que os novos valores sejam considerados no recibo e na folha de pagamento.

SALÁRIO-FAMÍLIA

A Emenda Constitucional 103, promulgada em 12 de novembro de 2019, promoveu alteração no valor da cota do salário-família que passou a ser R$ 46,54 (quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) para os trabalhadores que têm renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

VEJA O PASSO A PASSO DA ALTERAÇÃO NO eSOCIAL

  • Vá ao site do eSocial
  • Selecione Gestão dos Empregados, no menu Trabalhador, do eSocial;
  • Clique em Nome do trabalhador
  • Clique em "Dados Contratuais"
  • Clicar em Reajustar Salário
  • Informe o novo valor do salário mínimo e a data do início da alteração (01/01/2020)
  • Salve as alterações

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