Home
>
Economia (BR)
>
Queda na indústria extrativista causada por Brumadinho pode impactar ES

Queda na indústria extrativista causada por Brumadinho pode impactar ES

Setor que é um dos que mais influencia o Espírito Santo apresentou declínio de 3,8% neste trimestre em comparação com os três primeiros meses do ano

Giordany Bozzato

[email protected]

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 23:57

 - Atualizado há 6 anos

Produção de minério no primeiro semestre foi 27% menor do que a do mesmo período de 2018 Crédito: Rafael Monteiro de Barros/Arquivo

Um dos setores que mais influencia a economia do Espírito Santo apresentou uma forte queda no trimestre. Entre as causas, está a paralisação das atividades em Brumadinho, Minas Gerais, após o estouro da barragem em janeiro. Isso pode trazer efeitos futuros na economia capixaba. Na contramão da indústria em geral, que cresceu 0,7%, o setor da indústria extrativista - que integra a mineração, petróleo e celulose - registrou uma queda de 3,8% em relação ao trimestre anterior. 

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Burocracia e dificuldade de acesso ao crédito podem emperrar linhas férreas privadas no ES

Com ferrovias privadas, empresas querem traçar trilhos para o desenvolvimento do ES

Setores da indústria

Segundo explicou a gerente de Estudos Econômicos do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies), Silvia Varejão, a queda é explicada, principalmente, pelas consequências do desabamento da barragem em Brumadinho e pela queda na produção de petróleo.

"O setor extrativo, tanto em termos de Brasil quanto de Espírito Santo, tem apresentado quedas. Muito disso é por conta dos impactos do interrompimento dos trabalhos em Brumadinho. No Estado, isso impacta diretamente na redução da produção de pelotas", explicou.

> Mercado de aço desaquece e antecipa parada de alto-forno 2 da Arcelor

"A produção de minério de janeiro a julho deste ano foi de 11 milhões de toneladas. No ano passado foram 15 milhões - uma redução percentual de 27% e que impacta o comércio internacional e o desempenho da indústria", utilizou Silvia como exemplo.

A representante do Ideies disse acreditar na retomada da produção para os próximos meses. "A Vale e a Petrobras revisaram suas produções para baixo, mas a gente tende a ser otimista, acreditando numa recuperação”, concluiu.

> Empresários da indústria capixaba otimistas com crescimento da economia

O mesmo otimismo não é partilhado, porém, pela pesquisadora da área de Economia Aplicada do FGV IBRE Luana Miranda - sobretudo no que diz respeito à Vale. "A questão não é apenas Brumadinho, mas todos os eventos em cadeia que ela gerou. Foram paralisações e reduções da atividade em diversas minas. A gente não tem uma perspectiva de quando a situação vá se normalizar", ponderou.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

indústria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais