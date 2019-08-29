PIB

Queda na indústria extrativista causada por Brumadinho pode impactar ES

Setor que é um dos que mais influencia o Espírito Santo apresentou declínio de 3,8% neste trimestre em comparação com os três primeiros meses do ano

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 23:57 - Atualizado há 6 anos

Produção de minério no primeiro semestre foi 27% menor do que a do mesmo período de 2018 Crédito: Rafael Monteiro de Barros/Arquivo

Um dos setores que mais influencia a economia do Espírito Santo apresentou uma forte queda no trimestre. Entre as causas, está a paralisação das atividades em Brumadinho, Minas Gerais, após o estouro da barragem em janeiro. Isso pode trazer efeitos futuros na economia capixaba. Na contramão da indústria em geral, que cresceu 0,7%, o setor da indústria extrativista - que integra a mineração, petróleo e celulose - registrou uma queda de 3,8% em relação ao trimestre anterior.

Segundo explicou a gerente de Estudos Econômicos do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies), Silvia Varejão, a queda é explicada, principalmente, pelas consequências do desabamento da barragem em Brumadinho e pela queda na produção de petróleo.

"O setor extrativo, tanto em termos de Brasil quanto de Espírito Santo, tem apresentado quedas. Muito disso é por conta dos impactos do interrompimento dos trabalhos em Brumadinho. No Estado, isso impacta diretamente na redução da produção de pelotas", explicou.

"A produção de minério de janeiro a julho deste ano foi de 11 milhões de toneladas. No ano passado foram 15 milhões - uma redução percentual de 27% e que impacta o comércio internacional e o desempenho da indústria", utilizou Silvia como exemplo.

A representante do Ideies disse acreditar na retomada da produção para os próximos meses. "A Vale e a Petrobras revisaram suas produções para baixo, mas a gente tende a ser otimista, acreditando numa recuperação”, concluiu.

O mesmo otimismo não é partilhado, porém, pela pesquisadora da área de Economia Aplicada do FGV IBRE Luana Miranda - sobretudo no que diz respeito à Vale. "A questão não é apenas Brumadinho, mas todos os eventos em cadeia que ela gerou. Foram paralisações e reduções da atividade em diversas minas. A gente não tem uma perspectiva de quando a situação vá se normalizar", ponderou.





