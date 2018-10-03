Quase metade das empresas só dura três anos, mostra IBGE

As empresas com menor número de pessoas ocupadas assalariadas têm taxas de sobrevivência menores Crédito: Unsplash

Em 2014, apenas 52,5% dos negócios abertos em 2011, o correspondente a 347 mil de um total de 661 mil estabelecimentos, tinham sobrevivido, segundo a pesquisa Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo, divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira (3). Dois anos depois, essa parcela era ainda menor: somente 38% ou 251 mil das firmas abertas cinco anos antes ainda estavam ativas.

A pesquisa mostra, ainda, que a taxa de sobrevivência tem uma relação direta com o porte da empresa. As com mais pessoas assalariadas tendem a permanecer mais tempo no mercado. Nas faixas de menor número de pessoas ocupadas assalariadas, porém, em que existem grandes movimentos de entrada e saída, as taxas de sobrevivência são menores.

Com relação aos segmentos com maior índice de sobrevivência, as empresas das áreas de saúde humana e serviços sociais e atividades imobiliárias foram as que permaneceram por mais tempo abertas no período de 2012 a 2016.