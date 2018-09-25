Quase 90 mil pessoas ainda não sacaram o PIS/Pasep no ES

Governo divulgou hoje o calendário de pagamento do PIS/Pasep Crédito: Divulgação/Caixa

Na semana do prazo final para saques do PIS e Pasep, quase 90 mil pessoas no Espírito Santo com menos de 60 anos e que têm direito a receber o pagamento da cota dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) ainda não sacaram o dinheiro do fundo. O prazo termina nesta sexta-feira (28).

No caso das contas do PIS, vinculadas aos trabalhadores do setor privado, administradas pela Caixa Econômica Federal, 68,9 mil cotistas ainda não sacaram R$ 80.861.948,92.

Quanto ao Pasep, administrado pelo Banco do Brasil e vinculado aos servidores públicos civis ou militares, são 20,4 mil que ainda não sacaram R$ 50,2 milhões.

No Brasil, no caso das contas do PIS, 4,02 milhões de cotistas ainda não sacaram R$ 5,3 bilhões em recursos disponíveis. O total de beneficiários com menos de 60 anos é de 12,5 milhões, com direito a receber R$ 13,5 bilhões.

Em relação ao Pasep, são quase 480 mil cotistas no Brasil que não sacaram R$ 650 milhões.

O direito ao PIS-Pasep é para quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou foi servidor público civil ou militar entre 1971 e 1988. O valor médio para cada beneficiário é de R$ 1.375, mas, segundo o Ministério do Planejamento, depende de quanto tempo a pessoa trabalhou no período em que vigorou o PIS-Pasep.

Em 2017, o governo decidiu estender a idade dos beneficiários, primeiro para o mínimo de 65 anos no caso dos homens e 62 no caso das mulheres e, no começo deste ano, reduziu para 60 anos a idade mínima.