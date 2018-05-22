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Manifestações de caminhoneiros

Protestos causam restrição de combustível de aviação em Brasília

Estados do entorno, como Goiás e Minas Gerais são uns dos mais afetados pelos protestos dos caminhoneiros

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 19:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 19:14
Companhias aéreas foram orientada a abastecerem as aeronaves em outras cidades Crédito: Reprodução/Pixabay
O protesto dos caminhoneiros contra os reajustes nos preços do diesel já afeta o abastecimento de combustível para aviação no Aeroporto de Brasília. A Inframerica, que administra o aeroporto, divulgou nota informando que o combustível para aeronaves está contingenciado porque a frota que traria a querosene de aviação (QAV) está retida em uma manifestação no entorno do Distrito Federal. Estados do entorno, como Goiás e Minas Gerais, são uns dos mais afetados pelos protestos dos caminhoneiros, que já tem mais de 100 trechos interditados em 20 estados, segundo monitoramento da Polícia Rodoviária Federal.
"A concessionária respeita o direito de manifestação democrática e pacífica. Contudo, o exercício de tal direito deve preservar a infraestrutura aeroportuária e não se sobrepor aos valores fundamentais, como o direito de ir e vir dos passageiros, bem como o inegociável direito à segurança das operações aeroportuárias", afirmou a Inframerica, em nota.
O Aeroporto de Brasília notificou hoje pela manhã as companhias aéreas sobre a restrição de combustível no local, orientando-as a abastecerem as aeronaves em outras cidades. De acordo com a Inframerica, todos os protocolos operacionais e de segurança estão sendo seguidos para evitar adversidades. Até as 15h40, a restrição de combustível tinha afetado três voos, sendo dois da Latam e um da Avianca.
"A Inframerica lamenta o transtorno que a situação pode gerar aos passageiros. A administradora do terminal brasiliense aconselha aos passageiros buscarem as companhias aéreas para mais informações sobre os voos", completa a administradora do aeroporto.

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