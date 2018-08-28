Proposta de privatização da Codesa divide opiniões

Crédito: Divulgação | Codesa

Se para o setor industrial a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), que administra os portos públicos capixabas, precisa ser privatizada, para parte dos políticos do Estado, essa questão ainda precisa ser melhor debatida.

A Confederação Nacional das Indústrias (CNI) entregou um documento aos candidatos a presidente em que defendia a transferência dos portos para a iniciativa privada, como adiantou o colunista Angelo Passos, do jornal A Gazeta . No pedido, a entidade destacou a Codesa como uma das que têm maior potencial de receber investimentos, por ser um dos únicos sem passivos financeiros e nem trabalhistas.

A companhia capixaba foi uma das primeiras a ser incluída no Programa de Parceria de Investimentos (PPI) do governo Federal, envolvendo a concessão da gestão dos portos de Vitória, Vila Velha (Capuaba) e Aracruz (Barra do Riacho), como resgata o documento.

O processo foi interrompido, no entanto, em novembro, em decorrência de manifestação do Ministério dos Transportes, que recomenda o abandono da proposta de privatização da Codesa e propõe a concessão apenas de Barra do Riacho, em Aracruz.

O QUE DIZ O GOVERNO DO ESTADO?

Porto de Barra do Riacho, em Aracruz, visto de cima Crédito: Divulgação

Procurado pela reportagem, o governo do Estado, por meio do secretário de Desenvolvimento Econômico, José Eduardo de Azevedo, disse que é a favor da concessão do Porto de Barra do Riacho, mas que a privatização da Codesa precisa de um debate mais amplo.

"Somos favoráveis à concessão privada do Porto de Barra do Riacho, mas é importante discutir a modelagem a ser adotada com a sociedade capixaba. Quanto à privatização das companhias docas, entendemos que é necessário um amplo e profundo estudo técnico e jurídico para embasar o caminho futuro a ser seguido", afirma.

O QUE DIZEM OS DEPUTADOS?

No mesmo tom do governo estadual, o deputado federal Lelo Coimbra (MDB) diz que a privatização dos portos tem evoluído no Estado e que já há um consenso entre dirigentes da Codesa e trabalhadores que a concessão de Barra do Riacho é positiva.

Com a privatização ou concessão de Barra do Riacho, podemos desenvolver uma expansão portuária nos moldes desta proposição que se coloca. Me incluo dentre aqueles que seguem este caminho, a partir desta compreensão e composição no Espírito Santo sobre este tema, conta.

Já o deputado federal Helder Salomão (PT) diz ser contra a privatização da companhia, que considera estratégica para a economia capixaba. O petista diz que nem sempre a melhor gestão é a privada, assim como nem sempre a pior gestão é a pública. Ele ainda defende que a gestão da Codesa pode ser melhorada, com uma gestão mais competente, comprometida e eficiente, sem que necessariamente precise ser privatizada.

Privatizar a Codesa é ceder o patrimônio público para a iniciativa privada, que vai buscar o lucro e não com o interesse comum e social dos capixabas. É um porto estratégico para o Espírito Santo. Qualquer iniciativa de concessão deve ser profundamente debatida com a população. Não é em meio às discussões eleitorais que esse debate deve ser feito, pontuou.