Profissionais de 36 países trabalham no Espírito Santo

Emílio Recchia e Ivan Di Cesare trouxeram os sabores da Argentina para o Espírito Santo Crédito: Divulgação | La Dolina

Espírito Santo concentra imigrantes de 36 países trabalhando em diferentes áreas. Cuba, Haiti, Venezuela, Portugal, Itália, Colômbia, Argentina e China são as principais origens desses profissionais que atuam em solo capixaba. concentra imigrantes de 36 países trabalhando em diferentes áreas. Cuba, Haiti, Venezuela, Portugal, Itália, Colômbia, Argentina e China são as principais origens desses profissionais que atuam em solo capixaba.

De acordo o Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), trabalhador volante da agricultura, soldador, faxineiro, contínuo e instrutor de cursos livres foram as ocupações que mais contrataram estrangeiros no Estado.

Para que pessoas de outros países possam trabalhar aqui, as autoridades consulares do Brasil exigem que elas tenham uma autorização de trabalho. O documento é usado para a concessão de vistos permanentes ou temporários a migrantes.

No primeiro semestre deste ano, foram concedidos 239 autorizações de trabalho para o Espírito Santo. Em um período de cinco anos (2012 a 2017), foram mais de 6,1 mil autorizações de trabalho no Estado.

Já em todo o Brasil, mais de 13,7 mil autorizações foram emitidas no primeiro semestre de 2018. Atualmente, menos de 1% da população brasileira é composta por imigrantes.

PERFIL

De acordo com os dados do OBMigra, em 2017, das 25.936 autorizações de trabalho concedidas a pessoas que vêm do exterior ou que já estão no Brasil, mas querem mudar o registro de estudante para trabalhador, 22.537 foram para homens e 3.399 para mulheres. Além disso, quase 80% dos imigrantes que vieram para o Brasil chegaram com idades entre 20 e 49 anos.

Outro destaque é com relação ao grau de escolaridade. Quase 52% dos imigrantes tinham superior completo e 41,3%, ensino médio completo.

Segundo o OBMigra, o mercado de trabalho formal brasileiro, após ter uma queda na absorção de mão de obra migrante, voltou a reagir positivamente em 2017. Para o observatório, este ano tem uma tendência promissora de aumento de imigrantes devido à retomada das atividades econômicas e produtivas do país.

Entre os estrangeiros que vivem no Estado está Ivan Di Cesari, 35 anos. Mesmo após dez anos morando no Espírito Santo, o sotaque argentino continua.

Cheguei no Estado com 25 anos para fazer um intercâmbio cultural. Comecei trabalhando como cozinheiro e depois de algum tempo eu e um amigo vimos a possibilidade de ter algo nosso. Primeiro, fazíamos comida para entregar e, depois, eventos fechados. Há seis anos, eu e o meu sócio, Emílio Recchia, começamos o projeto de um restaurante, então abrimos o La Dolina, lembra o argentino.

Segundo Ivan, o Estado tem um aspecto muito tradicionalista, mas com muito potencial de crescimento, principalmente na área gastronômica. Temos ambientação, decoração, quadros, desenhos nas paredes, músicas e cardápio tudo inspirado na minha terra natal. Começamos pequeno e hoje já atendemos a mais de 7 mil pessoas por mês, conta.

Estrangeiros no Espírito Santo Crédito: Genildo | Infografia

POR QUE ESCOLHERAM O ESPÍRITO SANTO?

Oportunidade

Para os estrangeiros, o Espírito Santo é um Estado com muitas oportunidades de crescimento, onde as pessoas podem se dedicar a diferentes trabalhos.

Negócios

Eles enxergam que o Estado oferece um grande potencial para criação de novos negócios e que ainda tem muito para ser explorado.

Novidades

O mercado capixaba ainda tem espaço para negócios inovadores e diferenciados. Essa diversificação atrai a atenção de estrangeiros.

Local

No Estado, como do mar às montanhas bastam apenas de uma a duas horas de carro, para eles tudo é muito perto e o trânsito entre um lugar e outro é rápido.

Tempo

No caso de Vitória, por ser uma capital menor do que São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, segundo eles, a vida flui de forma mais lenta, dando tempo para se fazer muitas coisas.

Pessoas

Os imigrantes veem os capixabas como pessoas amigáveis e boas companhias.

Casamento