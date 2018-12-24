Produtos da agroindústria de Santa Maria para todo o ES

Queijos estão entre os produtos que precisam do registro para serem comercializados Crédito: Edson Chagas

agroindústrias de Santa Maria de Jetibá conseguirão solicitar no próprio município a liberação para comercialização de produtos de origem animal em todo o Espírito Santo. A expectativa é de que, no próximo ano, pelo menos dez agroindústrias da cidade consigam essa autorização. Sem o selo, estadual ou nacional, os produtos só podem ser comercializados dentro da cidade. A partir desta semana, asdeconseguirão solicitar no próprio município a liberação para comercialização de produtos de origem animal em todo o. A expectativa é de que, no próximo ano, pelo menos dez agroindústrias da cidade consigam essa autorização. Sem o selo, estadual ou nacional, os produtos só podem ser comercializados dentro da cidade.

Essa liberação, por meio da adesão ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar de Pequeno Porte (Susaf/ES), que equivale ao Serviço de Inspeção Agroindustrial de Pequeno Porte (Siapp), poderá ser solicitada diretamente ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM) da cidade.

Santa Maria de Jetibá se junta a Domingos Martins (2015) e Venda Nova do Imigrante (2014), que já conseguem a liberação na própria cidade. Nas outras 75 cidades do Estado, para poder vender a produção em todo o Estado, o produtor precisa registrar o Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou ao Siapp no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

Para liberar o selo do Susaf/ES, o Serviço de Inspeção Municipal de Santa Maria de Jetibá precisou ser auditado pelo Idaf.

O serviço de inspeção do município passou por três auditorias desde o ano passado. A partir do momento em que reconhecemos a equivalência da certificação municipal, nesse caso do SIM, significa que as agroindústrias têm condições de atender aos requisitos estaduais, explica a subgerente de Desenvolvimento Agroindustrial do Idaf, Carolina Dadalto.

Ainda de acordo com a a subgerente, Cariacica, Guarapari, Linhares e Castelo também estão em processo para conseguir a equivalência. O Susaf faz com que o comércio ganhe mais, pela movimentação das agroindústrias, e também gera bons procedimentos padronizados, primando pela saúde pública, afirma.

Segundo o secretário de Agropecuária de Santa Maria de Jetibá, Egnaldo Andreatta, com o SIM, cinco agroindústrias conseguirão a aderência ao Susaf/ES em 2019. Outras seis já estão no processo para obter a certificação.

Isso incentiva aqueles produtores que estão pensando em comercializar seus produtos em todo o Estado a se legalizarem. Temos visto uma procura crescente dos produtores para fazer o trâmite e regularizar a agroindústria, comenta.

A portaria que autoriza o município a incluir estabelecimentos no Susaf/ES vai ser assinada na quinta-feira, 27. Hoje, Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante possuem 17 estabelecimentos com essa permissão a nível estadual.

PRIMEIRA

Com o documento em mãos, produtos como queijos e derivados do leite produzidos pelo município terão espaço para serem vendidos no restante do Estado e, com isso, já há quem planeje aumentar a produção. A primeira agroindústria do município com a autorização é uma fábrica de produtos lácteos, a Agroindústria Ebert, do casal Zezinha Garbrecht Ebert, 49 anos, e Valdemar Hebert, 48. Lá, eles produzem queijo minas frescal.

Depois do período da seca, tivemos que buscar alternativas. Com o leite da ordenha é que começamos a fazer o queijo. Hoje, vendemos cerca de 50 peças por semana. Com o Susaf, poderemos ampliar muito mais nossa produção, contou Zezinha.

SAIBA MAIS

Quais são os serviços de inspeção?

Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar de Pequeno Porte (Susaf)

O Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar de Pequeno Porte (Susaf) é um sistema de equivalência entre os serviços SIM e Siapp. Ele permite que a indústria comercialize dentro de todo o Estado. Apenas Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante possuem o serviço. A expectativa é que, no primeiro semestre de 2019, os serviços de inspeção de Cariacica, Guarapari e Linhares também alcancem a adesão ao Susaf.

Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

Cada município possui o SIM. No Estado, apenas 30 prefeituras possuem o serviço.

Serviço de Inspeção Estadual (SIE)

O Serviço de Inspeção Estadual permite que o alimento seja comercializado em todo o Estado.

Serviço de Inspeção Agroindustrial de Pequeno Porte (Siapp)

Permite a comercialização em todo o Estado.

Serviço de Inspeção Estadual (SIF)

Permite a comercialização em todo o País.

Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisb-POA)