Produção industrial recua 0,3% em agosto

Este foi o segundo mês seguido de comportamento negativo, acumulando uma perda de 0,4% no período nos meses de julho e agosto. O gerente da pesquisa de indústria do, André Macedo, ressalta que desde o final de 2015 a indústria não apresentava dois recuos consecutivos na produção. Com os últimos resultados, a produção industrial volta ao patamar de abril de 2018. No entanto, ao contrário do mês passado, quando a queda foi concentrada, neste mês há um maior espalhamento de resultados negativos.